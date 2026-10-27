微软向约 6 万名员工推出自愿离职买断方案，适配 AI 时代人员结构调整

IT之家 10 月 27 日消息，微软于当地时间周一向科技媒体 TechCrunch 证实，公司正向约 6 万名员工提供自愿离职买断方案。此举是微软为削减成本、适配人工智能时代调整人员结构的最新举措。

微软首席人力官埃米 · 科尔曼（Amy Coleman）向员工发送了关于本次买断方案的通知，IT之家注意到，这份通知也同步发布在微软官网。

通知显示，美国、加拿大、印度和英国部分团队中副总裁级别及以下的员工符合申请资格。据彭博社报道，参与本次买断计划的部门包括 Xbox、Windows、Copilot 以及财务部门。数据中心、销售和市场营销等岗位的部分员工不在此次范围内。

发给员工的通知写道：“自愿离职方案是我们调整变革方式的重要一环：它能带来更高的灵活性，在可行的情况下，为员工规划下一阶段职业道路提供更多选择。对于那些已经考虑离开公司发展的符合条件员工，这项方案提供了一个全新选择，让他们可以在公司的支持下完成过渡。”

微软表示，符合条件的员工会在周一收到一封邮件，内含自愿离职方案详情链接。本次买断的相关条款和微软标准离职补偿方案相近。

通知中提到：“自愿离职方案对我们而言是一项新尝试。我们会从中总结经验。与此同时，我们会继续帮助员工聚焦核心工作、学习新技能，并在合适的时机，协助员工在微软内部寻找新岗位。不存在一套适用于所有团队和员工的统一方案。我们通过这类方式，在满足不同业务需求的同时，持续为内部员工创造成长和发挥价值的机会。”

借助自愿买断方案，微软可以缩减人员规模，同时避免大规模裁员带来的强烈冲击。这并非微软首次推出买断计划。今年早些时候，微软就向达到退休年龄的员工提供过买断方案，在大约 8750 符合条件的员工中，超过三成选择接受。

截至六月底，微软员工总数为 223,000 人。