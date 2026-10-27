Anthropic 招股书披露生态打法：打造高粘性企业客户体系

IT之家 10 月 27 日消息，Anthropic 正在打造一套跨产品生态，正是这类生态让亚马逊、优步等科技企业拥有极强的用户粘性，其 S-1 招股文件显示这套策略已经初见成效。目前，年消费至少十万美元的客户里，超过一半会同时使用 Claude 平台以及 Claude Code、Cowork 这类第一方应用；去年年底这一比例大约只有三成。

这份当地时间周一提交给美国证券交易委员会的 S-1 文件写道：“企业客户的采纳速度与深度，有力证明 Claude 处在人工智能领域的前沿位置。”

截至 9 月 30 日，Anthropic 有超过 11900 家客户年消费不低于 10 美元（IT之家注：现汇率约合 66.8 元人民币）；超过 1900 家客户年消费达到 100 美元（现汇率约合 667.7 元人民币）以上；大约 250 家客户每年消费 1,000 万美元（现汇率约合 6,677.4 万元人民币）及以上。

Anthropic 将客户付费规模持续增长归因于“客户在企业内部大范围部署 Claude，价值得到认可，使用量显著提升”，这推动公司在第三季度末实现约 900% 的净收入留存率。

Anthropic 对传统 SaaS 行业含蓄地提出质疑，其把 Claude 定位成并非“服务单一场景的静态产品”，而是“能力快速迭代的前沿 AI 体系”，覆盖模型层、开发者平台，还有用户直接使用的各类应用。

文件中写道：“任意一层取得的技术进展，都会在三层架构里形成叠加效应，加快我们推出更强智能能力的节奏。”公司称，正是这套一体化方案，让越来越多客户同时选用 Claude 平台和第一方应用。

这套打法并不陌生。优步最初只做打车服务，后来拓展到外卖和货运业务；亚马逊依靠 AWS 云服务吸引客户，再顺着客户关系延伸到存储、数据库等其他产品，一步步把生态打造得让客户难以离开。和这些公司一样，Anthropic 不必为每一款产品寻找全新买家：一家企业从调用 API 起步，可以接着给工程师部署 Claude Code，再面向全体员工推广 Cowork。

这类应用用户的价值要高得多。招股文件显示，第三季度，使用 Claude Code、消费金额排在前 5% 的 Claude 企业客户，每月支出大约是没有使用这款编程工具的普通企业客户的二十倍。该数据说明单客户付费额还有很大上涨空间，也解释了为什么 Anthropic 十分希望把第一方应用打进那些从 API 服务起步的客户账户。

Anthropic 表示，依靠应用 AI 团队，其进一步放大了这种自然渗透效应。内部的应用 AI 团队会对接初创公司与大型企业，协助客户把 Claude 嵌入自身现有的技术栈。近期，该公司还和黑石以及其他私募机构联合推出了一个名为 Ode with Anthropic 的新项目，派驻专属工程师进驻企业，基于 Claude 为客户搭建定制化 AI 工具。

Anthropic 同时依托和超大规模云厂商 AWS、谷歌云、微软 Azure 的第三方分销合作。文件中将该模式称为“联合市场推广方案”：Anthropic 直接和客户签订合同，再向各家云厂商支付服务费。公司称这种方式可以“避免渠道冲突”，并且“自主掌控定价”。

随着这家 AI 巨头持续推出“全新品类产品，目标是让新产品创造的经济价值远超现有业务”，这套尚在成型的粘性策略或许会变得至关重要。公司表示，相比普通企业，其不会花太多精力巩固现有产品与商业模式，而是会投入更多资源去定义新业务。

尽管营收增速亮眼，2026 年上半年营收达到 163 亿美元（现汇率约合 1,088.42 亿元人民币），远高于去年同期的 12 亿美元（现汇率约合 80.13 亿元人民币），招股文件也列出了不少阻力。帮助销售 Claude 的云合作伙伴，正逐渐把 Anthropic 视作竞争对手，Anthropic 认为这可能导致其难以从这些云厂商获取所需算力。文件写明，亚马逊、谷歌、微软可能会优先保障自身需求，或是优先支持它们投资的其他竞品。

客户集中是另一项风险。风险提示章节写道：“头部客户的需求一旦出现不利变动…… 会对我们的业务和发展前景造成负面影响。因此，如果一家或多家核心客户大幅缩减开支、或是终止合作，同时又没有新增客户或者其他老客户增加订单来弥补缺口，就会对我们的业务、财务状况和经营成果产生不利影响。”