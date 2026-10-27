宾利首款纯电 SUV 托卡尔新增首发版车型：全系最强动力加持，还有碳纤维套件、电动门

IT之家 10 月 27 日消息，据外媒 motor1 当地时间 25 日报道，宾利旗下首款纯电 SUV 托卡尔推出“首发版”车型，采用全系最强动力配置，并配备专属外观套件，标准配置也比后续车型更加丰富。

新车最大功率达到 876 马力，峰值扭矩为 1350N·m，0-100km/h 加速仅需 2.9 秒，最高时速 260km/h。随着其他动力版本陆续推出，首发版将成为托卡尔车系的旗舰车型，定位相当于宾利传统的极致版或 MULLINER 版。

据IT之家了解，首发版搭载托卡尔车系计划提供的“最强”动力系统，最大功率 876 马力，峰值扭矩 1350N·m。宾利公布的 0-100km/h 加速时间为 2.9 秒，最高时速达到 260km/h。

外观方面，首发版采用专属 22 英寸轮毂，亮黑色饰面搭配液态银色轮辐。轮毂中央的宾利徽标具备自动调平功能，行驶时始终保持正向。MULLINER 定制部门还为新车提供石墨烯灰色制动卡钳，与车身形成低调的色彩对比。

碳纤维外观套件涵盖前保险杠导流翼片、外后视镜壳、侧裙和后扩散器。前翼子板还带有专属首发版徽标，以区别于后续上市的其他车型。

车内采用专属座椅绗缝纹样和人字形饰件，门槛处配备带有首发版标识的发光迎宾踏板。内饰配色提供两套由 MULLINER 精选的组合方案、八种点缀色，还允许车主加入第三种颜色，进一步提升定制自由度，达到接近添越的个性化定制水平。

带撞色缝线的真皮内饰可免费选择，并搭配标配的高光碳纤维饰板，与车身外观形成呼应。车主也可以免费选用其他内饰饰面。

舒适性配置包括标配的厚绒脚垫、宾利舒逸前排座椅及后排舒适座椅套件。后排两侧座椅均配备通风功能和舒适型头枕。

首发版还新增前后排车门电动开启功能，以及可调节透光状态的磨砂菱形玻璃天窗。音响系统采用宾利专属 Naim 方案，功率 1780W，配备 28 个扬声器，并集成座椅振动单元和前排头枕扬声器，支持 7.1.4 声道杜比全景声。

相关阅读：