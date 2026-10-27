造型像火箭！特斯拉休斯顿 Robotaxi 服务范围扩至 10 倍，面积是 Waymo 的 5 倍

IT之家 10 月 27 日消息，特斯拉在休斯顿的 Robotaxi 自动驾驶出租车服务范围刚刚大幅扩容。特斯拉 Robotaxi 官方账号在 X 平台宣布了这次扩张，确认新版更大的服务区域已经正式上线。

这次电子围栏划定的运营面积大约扩大至原来的十倍，从约 25 平方英里增加到 254 平方英里（IT之家注：约 657.9 平方公里），增幅达到 916%。这是特斯拉自今年 4 月在休斯顿推出无安全员 Robotaxi 载客服务之后，首次扩大当地运营范围。该区域内的乘车服务全程无人，目前使用经过改装的 Model Y 自动驾驶出租车运营。

火箭造型的服务区域

新的电子围栏范围从西北部科珀菲尔德、泽西村附近，一路向南覆盖休斯顿市中心和贝莱尔，西南端抵达密苏里城附近，东侧到帕萨迪纳和南休斯顿边缘为止。现在这片区域覆盖大约 120 万居民，但仍然没有覆盖休斯顿两大主要机场：乔治 · 布什洲际机场（IAH）和威廉 ·P· 霍比机场（HOU）。

这片运营区的轮廓辨识度很高，外形很像一枚火箭，大概率是致敬休斯顿在载人航天事业中的地位 —— 这里是美国国家航空航天局约翰逊航天中心与任务控制中心所在地。当然，特斯拉奥斯汀的运营围栏之前曾出现过颇具争议的轮廓，所以也有人觉得这个火箭造型只是一个更得体的同类趣味设计。

规模达到 Waymo 的五倍

这次扩容之后，特斯拉在休斯顿的服务范围已经远超 Waymo。X 平台用户 @xdNiBoR 发布的对比地图显示，Waymo 在休斯顿的运营面积仅 49 平方英里（约 126.9 平方公里），主要集中在市中心。特斯拉的服务区域大约是它的五倍，并且已经把 Waymo 的大部分覆盖范围包围在内。

特斯拉近期的安全报告显示，截至 10 月中旬，休斯顿 Robotaxi 车队已经跑完近 22.6 万英里（约 36.4 万公里）自动驾驶里程；随着可运营区域大幅增加，这个数字的增长速度会进一步加快。

原本预计下一个扩容城市是达拉斯

外界原本没有料到休斯顿会在短时间内迎来如此大幅度的扩张。达拉斯一度被看作下一个重点，特斯拉计划下个月在达拉斯上线 Cybercab 载客服务，它也将成为继奥斯汀之后第二个开通 Cybercab 商业运营的城市。相比之下，达拉斯当前的电子围栏范围仅有 31 平方英里（约 80.3 平方公里）。休斯顿也已经拍到 Cybercab 在测试、停靠待命的画面，但这里暂时还不会开放 Cybercab 商业接单。

特斯拉同时也在开拓新城市，其近期公布了下一批 Robotaxi 落地城市：拉斯维加斯、菲尼克斯、杰克逊维尔和圣安东尼奥。除此之外，阿肖克 · 埃卢斯瓦米在上周的 2026 年第三季度财报电话会上提到，等到无监督版 FSD 落地之后，特斯拉车主最早可以在 2027 年第二季度，把自己的 Model 3 和 Model Y 接入 Robotaxi 网约车网络。