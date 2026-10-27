任天堂英国推出新指南，帮助家长“科学指导”子女玩游戏

IT之家 10 月 27 日消息，据外媒 VGC 报道，任天堂英国分公司推出了一份新指南，帮助对电子游戏了解不多的家长更好地指导孩子玩游戏。

任天堂委托开展的最新调查显示，超过三分之二（68%）的英国家长承认，在决定孩子玩什么游戏时，自己并不总能掌握足够的信息。

71% 的家长需要孩子为自己解释游戏术语、流行趋势或游戏方面的问题；34% 认为，如果能更了解孩子平时玩什么、怎么玩，自己就能更有把握地决定让孩子玩哪些游戏。

在孩子的各种兴趣爱好中，电子游戏也是家长最不熟悉的一项。28% 的家长称自己最不了解电子游戏，相比之下，最不了解观看网络内容、社交媒体和体育运动的比例分别为 16%、15% 和 10%。

至于家长最担心什么，35% 选择了屏幕使用时间，28% 担心孩子接触不适宜的内容，25% 则担忧孩子玩游戏时的交流对象。

对于怎样才能更放心地让孩子玩游戏，37% 的家长希望获得管理屏幕使用时间的建议，32% 希望学会设置家长监护功能，30% 希望进一步了解游戏内容。

另外，24% 的受访家长将家长监护功能列为自己不太熟悉的游戏话题之一。

针对这些问题，任天堂与 Family Gaming Database 合作，推出了免费手册《家长安心游戏指南》。据IT之家了解，其为家长提供了多方面的建议，包括如何了解游戏年龄分级、选择适合全家人的游戏、保障网络安全、管理屏幕使用时间，以及使用家长监护功能。

参与编写指南的游戏记者艾莉 · 吉布森介绍：“人们谈论电子游戏时，往往更关注风险，却很少充分讨论游戏的好处。玩游戏可以发挥创造力、与人交流，也是全家人共度美好时光的好办法。每种游戏带来的体验都不一样。家长如果知道孩子玩游戏时究竟在做些什么，就能更客观、全面地看待电子游戏在孩子生活中的作用。”

儿童心理学家、The Good Play Guide 创始人阿曼达 · 古默博士补充道：“科技发展太快，许多家长觉得自己不得不面对一个童年时代根本不存在的世界。我看到不少家庭努力跟上新游戏、新平台和网络潮流的变化，却往往缺少足够的信息，难以放心地作出决定。家长不可能什么都懂。只有获得可靠、实用的指导，才能帮助他们在孩子玩游戏的问题上作出充分了解情况的决定。”

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