Anthropic 提交 IPO 招股文件，亚洲芯片股走强

IT之家 10 月 27 日消息，据彭博社报道，受 Anthropic PBC 提交 IPO 招股文件的推动，投资者对人工智能交易的热情重新燃起，亚洲半导体板块股票应声大涨。

今日早盘交易中，三星电子、SK 海力士股价涨幅均超 5%，带动韩国综合股价指数（Kospi）一度冲高 4.4%。日本日经 225 指数最大涨幅达 2.2%，芯片相关企业爱德万测试（Advantest Corp.）、住友硅业（Sumco Corp.）涨幅都超过 6%。

开发 Claude 的 Anthropic 向上市再迈进一步，是隔夜一系列利好消息里最核心的一条，缓解了市场近期对 AI 领域融资情况的担忧。其他值得关注的消息还有 SpaceX 一笔 400 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,673.5 亿元人民币）设备融资租赁项目，以及 Meta Platforms 拟实施 950 亿美元（现汇率约合 6,349.56 亿元人民币）售股计划。

万泰环球资本（Vantage Global Prime）市场分析师赫柏 · 陈（Hebe Chen）表示：“Anthropic 这份标志性的 IPO 申报文件，叠加 Meta 大举加码资本开支，重新点燃了市场整体风险偏好。资金不再偏向防御性资产，芯片股再度成为行情主线。”