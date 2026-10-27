扩展稳定版微软 Edge 浏览器明年登陆苹果 macOS：最长 8 周延后部署更新

IT之家 10 月 27 日消息，科技媒体 Windows Central 昨日（10 月 26 日）发布博文，报道称微软计划明年在苹果 macOS 平台上，为 Microsoft Edge 浏览器扩展引入“扩展稳定”（Extended Stable）更新通道。

IT之家援引博问你介绍，该通道目前已经在 Windows 10、Windows 11 平台上线，企业和组织可以通过该通道版本，增强控制 Edge 浏览器功能更新节奏。

不同于常规 Edge 浏览器稳定版（每隔 2 周快节奏更迭），“扩展稳定”版 Edge 浏览器可延后部署版本更新，最长可以达到 8 周。

对于企业而言，这意味着在部署浏览器前，有更充足的时间完成兼容性测试、内部验证和员工培训，从而降低因界面或功能变动带来的运维风险。

值得注意的是，更新节奏放缓并不等于安全防护滞后。微软表示，Edge 稳定版与扩展稳定版都会按需推送安全更新；选择扩展稳定通道的组织无需等待八周，即可获得关键安全修复。

目前，微软已在“AI at Work Roadmap”（原 Microsoft 365 路线图）中列明相关计划。该功能预计将于明年面向管理 macOS 设备的组织推出，具体上线时间和适用范围仍有待微软进一步公布。