报告称豆包对抖音的引用权重飙升：每引用 3 条内容，就有 1 条来自抖音

IT之家 10 月 27 日消息，据新榜智汇本月发布的报告，豆包对抖音的引用权重从 5 月的 10.79% 飙升至 8 月的 31.8%；百度在 6 月首次将B站和好看视频纳入信源库，且二者权重之和达到 12%。

报告称，视频不再是 AI 引用的“边缘补充”，而是正在成为“主力信源”。

IT之家从报告了解到，今年 6 月，抖音首次登顶豆包的引用权重名单，8 月达 31.8%，3 个月翻近 3 倍。豆包每引用 3 条内容，就有 1 条来自抖音。

报告提到，对于视频标题，主要看贴不贴合用户提问、有没有踩中关键词、还有最重要的语义相似度。标题与提问词的语义相似度，和引用次数呈现明确的正相关：

抖音平均引用从最低档（2.29 次）到最高档（3.46 次），涨幅 51%；

B站平均引用从 2.54 次到 3.67 次，涨幅 44%。B站整体引用水平更高，但抖音对语义相关性的敏感度更强（涨幅更大）。

此外，关键词覆盖度是更强的单指标：提问词中的关键词有多大比例出现在标题里，与引用的相关系数达到 ρ=+0.149（抖音 +0.157），比语义相似度（+0.117）更高。

对于视频创作者，报告建议用户怎么问，标题就怎么出现，机器检索优先匹配“字面有这个词”。写标题前，也要确保与目标提问词的语义相似度达标。