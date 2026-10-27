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2026 款零跑 C 系列 OTA 推送：激光雷达车型支持车位到车位辅助驾驶等

2026/10/27 10:30:31 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖Autumn_Dreambobtjz 的线索投递！

IT之家 10 月 27 日消息，零跑汽车今天（27 日）上午宣布，零跑 C 系 2026 款车型 OTA 于 10 月开始陆续推送。本次涉及的车型包括 C10（除 530 舒享版外）、C11 全系、C16（除六座 580 尊享版 / 200 尊享版外）

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IT之家汇总本次 OTA 新增功能如下：

  • 为具备激光雷达配置的车型新增车位到车位辅助驾驶

  • 为具备高通 8295 处理器的车型新增泊入辅助

  • 声纹守护（仅响应已录入声纹用户的语音指令）

  • 分屏模式下新增胎压卡片

  • 快充前将电池加热或冷却至最佳温度

  • 车辆长期离线检测机制

  • 后排娱乐屏新增儿童空间

  • 娱乐应用新增杜比全景声专区

  • 洗车模式

  • 为具备高通 8295 处理器的车型新增腾讯云游戏

  • 为具备 AR-HUD 配置车型新增歌词显示、来电显示功能

  • 开车通话时空调自动降低风量，无需手动调节

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优化功能如下：

  • 记忆泊车路线扩展能力提升

  • 直线召唤新增雷达墙显示

  • 后排娱乐屏适配 QQ 音乐

  • 语音免唤醒功能优化

  • 空调舒适控制优化

  • 方向盘加热增加档位（三档调节）

  • App 增加充电卡片推荐

  • 氛围灯音乐律动新增支持酷我音乐

  • 哨兵模式识别准确率提升

  • 浏览器开放搜索功能

  • 来电显示卡片交互优化

  • 蓝牙-互联冲突逻辑优化

  • 超级省电模式逻辑优化

  • 延迟闭锁策略优化

  • 轮毂辅助逻辑优化

  • 状态栏后视镜加热图标弹窗

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关键词：零跑汽车

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