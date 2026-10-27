2026 款零跑 C 系列 OTA 推送：激光雷达车型支持车位到车位辅助驾驶等

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IT之家 10 月 27 日消息，零跑汽车今天（27 日）上午宣布，零跑 C 系 2026 款车型 OTA 于 10 月开始陆续推送。本次涉及的车型包括 C10（除 530 舒享版外）、C11 全系、C16（除六座 580 尊享版 / 200 尊享版外）。
IT之家汇总本次 OTA 新增功能如下：
为具备激光雷达配置的车型新增车位到车位辅助驾驶
为具备高通 8295 处理器的车型新增泊入辅助
声纹守护（仅响应已录入声纹用户的语音指令）
分屏模式下新增胎压卡片
快充前将电池加热或冷却至最佳温度
车辆长期离线检测机制
后排娱乐屏新增儿童空间
娱乐应用新增杜比全景声专区
洗车模式
为具备高通 8295 处理器的车型新增腾讯云游戏
为具备 AR-HUD 配置车型新增歌词显示、来电显示功能
开车通话时空调自动降低风量，无需手动调节
优化功能如下：
记忆泊车路线扩展能力提升
直线召唤新增雷达墙显示
后排娱乐屏适配 QQ 音乐
语音免唤醒功能优化
空调舒适控制优化
方向盘加热增加档位（三档调节）
App 增加充电卡片推荐
氛围灯音乐律动新增支持酷我音乐
哨兵模式识别准确率提升
浏览器开放搜索功能
来电显示卡片交互优化
蓝牙-互联冲突逻辑优化
超级省电模式逻辑优化
延迟闭锁策略优化
轮毂辅助逻辑优化
状态栏后视镜加热图标弹窗