英伟达 RTX 5090 显卡陷停产疑云：消息称合作厂商已订不到核心芯片

IT之家 10 月 27 日消息，科技媒体 Wccftech 今天（10 月 27 日）发布博文，报道称围绕英伟达旗舰游戏显卡 GeForce RTX 5090 是否停产的争议仍在持续。

此前有报道称该显卡已进入生命周期终点（EOL），但英伟达随后予以否认，表示 RTX 5090“绝对没有停产”，仍在继续出货，只是供应链因显存价格上涨等因素而受到限制。

英伟达官方声明

该媒体指出，从普通消费者角度来看，正规渠道已难以购入 RTX 5090 显卡，在全球多个市场多数零售渠道已显示售罄。

德国超频玩家 Der8auer 披露，一家未具名的英伟达板卡合作伙伴表示，公司并未收到 RTX 5090 正式停产通知；但与此同时，该厂商已无法再订购搭载 32GB GDDR7 显存的 GB202 芯片套装。

一家未具名的英伟达板卡合作伙伴的非官方声明

据更关键的是，对方也不确定未来是否还能重新下单。该厂商称，此前即便出现供应紧张，仍可通过补单方式获取物料，而现在连补单通道也已关闭。

该媒体分析认为，英伟达可能将有限的 GB202 产能优先分配给 RTX PRO 专业卡、工作站及 AI 业务，从而稀释消费级游戏显卡的供应比重。

另有散热器供应商透露，两家 AIB 厂商在 2027 年第一季度的 RTX 5090 散热器订单已经减少，而 2027 年第二季度甚至没有收到任何订单。

RTX 5090 显卡散热器 OEM 厂商的非官方声明

对玩家而言，这意味着 RTX 5090 的现货可能进一步稀缺，价格与渠道压力或继续上升。IT之家此前报道，RTX 50 系列高端型号渠道报价“一日一价”，旗舰 RTX 5090 从官方初始零售价约 1.5 万至 1.6 万元，被炒至 5.5 万至 6 万元；RTX 5080 从初始售价约 8000 元涨至 1.7 万元。