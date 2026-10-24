显卡一日一价：英伟达停产传闻搅动华强北，RTX 5090 被炒至 6 万元

IT之家 10 月 24 日消息，虽然英伟达予以否认，但关于“RTX 5090 停产”的传闻正在华强北引发一轮价格异动。

据 21 财经今日报道，RTX 50 系列高端型号渠道报价“一日一价”，旗舰 RTX 5090 从官方初始零售价约 1.5 万至 1.6 万元，被炒至 5.5 万至 6 万元；RTX 5080 从初始售价约 8000 元涨至 1.7 万元。

在华强北从业 16 年的金硕利电脑经理熊容容表示，半个月前 RTX 5080 渠道价还在 1.2 万元左右，短期上涨了 4000 至 5000 元；RTX 5090 此前约 3 万元，随后直接攀升至 5 万元级别。与此同时，走货主力型号 RTX 5060 也从约 2300 元涨至 3600 元以上。同一型号日内或隔日价差可达数百元，商户甚至不敢轻易出具书面报价单。

市场此前流传英伟达可能停止为 RTX 50 系列供应 GB202 芯片，将产能转向 RTX PRO 专业显卡。但这一说法已遭到英伟达官方否认。

IT之家此前报道，英伟达个人计算业务高级副总裁 Jeff Fisher 于 10 月 17 日在台北出席 RTX Spark 发布活动后回应称，英伟达没有停产 GeForce RTX 5090 系列，后续将继续供货；但他同时承认产能确实受到限制，供应紧张是整个行业面临的全球性问题，英伟达会全力将产品推向市场并继续发货。

比“停产”更准确的表述来自英伟达开发者关系副总裁艾达 · 凯塔。她在首尔 RTX Spark 发布会后对媒体表示，消费级 GPU 短缺的根源在于内存供应不足，“这不是英伟达能够控制的事情”。

据 EET-China 报道，消费级显卡所使用的 GDDR7 显存与 AI 服务器所需的高带宽内存共享先进制程产能，三星、SK 海力士、美光三大存储原厂已将 70% 至 90% 的先进产能优先分配给利润更高的 HBM，2026 年 AI 数据中心预计占据全球内存产能的约 70%。

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