华为 Mate 80 系列、Pura X 等机型游戏助手上新，实装弹幕通知、防误触范围自定义等功能

IT之家 10 月 27 日消息，华为近日面向 Mate 80 / 70 / 60、Pura 80 / 70 / X 等系列机型推送了最新的鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.111 版本升级，带来了与 iPhone 双机互联，实况窗分享等功能。

▲ IT之家开箱：华为 Pura 70 Pro+「光织银」图赏

IT之家实测，部分机型（Mate 80 系列、Pura X 等）更新后的游戏助手上新，实装了 Mate 90 同款弹幕通知、防误触范围自定义等功能。其中，弹幕通知支持自定义速度、大小等，同时还可以管理通知应用（目前已支持 QQ、微信、信息、畅连 App、钉钉）等。

防误触： 包含屏蔽指关节、缩短系统导航触发区域等。

1、屏蔽指关节：实现对于所有指关节截屏与录屏的屏蔽，进入游戏后默认开启。



2、缩短系统导航触发区域：实现退出手势热区缩短到中间 1/3 左右，防止游戏中误触退出。 弹幕通知： 开启弹幕通知，支持针对部分应用消息（微信、QQ、畅连、短信信息、钉钉等）以悬浮弹幕形式实时显示在游戏界面，无需切屏即可掌握重要信息。

系统需升级至 HarmonyOS 7.0.0.109 及以上版本、应用助手需要升级到 16.4.1.300 及以上版本，应用助手版本升级操作路径：打开游戏，屏幕顶部中间下拉，进入游戏工具 > 设置 > 关于 > 版本信息 > 检查更新，进行版本升级。

华为官网显示，应用助手（游戏助手）是华为设备内置的辅助工具，玩家在游戏中可通过应用助手快速开启高性能模式、免打扰、屏蔽指关节、截屏、录屏、智能声控、亮度锁定等功能。