微信鸿蒙版 App 获 8.0.23.16 邀测升级：公众号图标对齐其他端、新增铃声设置入口等

IT之家 10 月 27 日消息，微信鸿蒙版 App 已在华为应用市场（App Gallery）开启了 8.0.23.16 (8394512) 版本邀测升级（需收到短信通知后点击链接跳转安装），测试时间为 2026/10/26-2026/11/25。

和往常一样，本次更新的说明依旧为“修复了一些已知问题”。据博主 @伤心萨摩耶Ciuciu 反馈，8.0.23 版本的微信新增了如下特性：

部分 Flutter 跨端页面（如朋友圈、听一听、表情管理等页面）响应系统字体粗细；

更换铃声选择界面右上角新增铃声设置入口，支持启用或停用个性化内容推荐；

发表视频号内容时新增添加标注；

发现-直播-更多直播新增搜索按钮；

听一听主页面右下角新增小微分支入口浮窗，并根据当前页面内容弹出对应提示词，可快速使用听一听相关问小微功能，播放页面点击分享新增问小微；

公众号图标焕新，对齐其他端；

好友昵称、群昵称、备注、微信号、地区等信息支持长按复制；

服务号信息流页面已关注的服务号发布的文章支持长按，选择不再关注或删除文章消息；

聊天中的图片或视频点开右下角此聊天中的图片视频按钮样式更改；

服务号信息流-推荐的贴图长按新增转发；

灰度聊天工具新增问小微；

直播页面支持显示当前直播转发分享人数；

听一听浮标样式焕新；

修复了一些已知问题。

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