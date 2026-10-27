比亚迪第三代秦 PLUS DM-i 上市：综合续航 2290km，限时 7.69 万-9.79 万元

IT之家 10 月 27 日消息，比亚迪第三代秦 PLUS DM-i 今天（27 日）上午正式上市，新车拥有“六大升级”，纯电续航 220km，满油满电综合续航 2290km，百公里 NEDC 工况亏电油耗 2.58L，均号称是同级之最。

140km 领先型：指导价 7.99 万元，限时超级优享价 7.69 万元

220km 超越型：指导价 9.09 万元，限时超级优享价 8.79 万元

220km 卓越型：指导价 10.09 万元，限时超级优享价 9.79 万元

IT之家汇总新车主要信息如下：

第三代秦 PLUS DM-i 的长宽高分别是 4840×1900×1498mm，轴距 2800mm，达到中级车的水准。新车提供 9 款外观颜色，分别是海岛蓝、钛晶灰、星月紫、墨竹青、星河米、初雪白、冰珀青 7 款单一配色，以及海岛蓝、墨竹青选装悬浮车顶的两款拼色组合。内饰有云纱米和墨烟灰两种配色可选。

该车搭载第五代 DM 技术，纯电续航增加至 220km，满油满电综合续航提升至 2290km，NEDC 百公里亏电油耗再降至 2.58L。

第三代秦 PLUS DM-i 可选装天神之眼 B 辅助驾驶系统，支持城市领航辅助（CNOA）、高快领航辅助（HNOA）以及全场景智能泊车辅助（自动泊车、遥控泊车、下车泊入），还有智能泊车和 1 年城市领航双兜底。新车还搭载高速爆胎辅助稳定控制系统，号称“同级少有的黑科技”，即使 140km/h 高速爆胎，也能毫秒级响应稳住车身，帮助平安脱险。