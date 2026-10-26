比亚迪第二代海豹 07 盲订开启：定位 C 级全享家轿，轴距 2960mm

IT之家 10 月 26 日消息，比亚迪汽车海洋网销售事业部总经理张卓今日宣布，第二代海豹 07 盲订开启。

据介绍，盲订权益包含盲订臻享礼遇、优先排产提车以及自由选配三项内容。

IT之家获悉，新车提供帕拉青、极光粉、海雾紫、琉光银、雪域白以及曜石黑六款车色；云汐白、幻影灰、凝夜紫三种内饰配色可供选择；新车长宽高分别为 5080/1960/1495mm，轴距 2960mm。

内饰方面，第二代海豹 07 采用最新设计语言，搭载大尺寸悬浮中控屏，并配备液晶仪表；搭载全新三辐式方向盘，还搭载了 20 扬帝瓦雷音响。

座椅方面，第二代海豹 07 前排配备了零重力座椅，并提供按摩、通风及加热功能。其余配置方面，新车还搭载 618L 超大容积后备箱、160L 同级最大前备箱等。

工信部申报信息显示，新车提供纯电、插混两种动力版本可选：

纯电版本提供两种动力版本： 低功率版本峰值功率 245 kW ，额定功率 115 kW，整备质量 1975 kg； 高功率版本峰值功率 300 kW ，额定功率 150 kW，整备质量 2060 kg。

插混版本为比亚迪海豹 07 DM-i，采用插电式混合动力，搭载 1.5T 发动机，发动机最大净功率 110 kW，驱动电机为永磁同步电机，峰值功率 160 kW，额定功率 70 kW。

相关阅读：