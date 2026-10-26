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比亚迪第二代海豹 07 盲订开启：定位 C 级全享家轿，轴距 2960mm

2026/10/26 13:38:40 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 10 月 26 日消息，比亚迪汽车海洋网销售事业部总经理张卓今日宣布，第二代海豹 07 盲订开启。

据介绍，盲订权益包含盲订臻享礼遇、优先排产提车以及自由选配三项内容。

IT之家获悉，新车提供帕拉青、极光粉、海雾紫、琉光银、雪域白以及曜石黑六款车色；云汐白、幻影灰、凝夜紫三种内饰配色可供选择；新车长宽高分别为 5080/1960/1495mm，轴距 2960mm。

内饰方面，第二代海豹 07 采用最新设计语言，搭载大尺寸悬浮中控屏，并配备液晶仪表；搭载全新三辐式方向盘，还搭载了 20 扬帝瓦雷音响。

座椅方面，第二代海豹 07 前排配备了零重力座椅，并提供按摩、通风及加热功能。其余配置方面，新车还搭载 618L 超大容积后备箱、160L 同级最大前备箱等。

工信部申报信息显示，新车提供纯电、插混两种动力版本可选：

  • 纯电版本提供两种动力版本：低功率版本峰值功率 245 kW，额定功率 115 kW，整备质量 1975 kg；高功率版本峰值功率 300 kW，额定功率 150 kW，整备质量 2060 kg。

  • 插混版本为比亚迪海豹 07 DM-i，采用插电式混合动力，搭载 1.5T 发动机，发动机最大净功率 110 kW，驱动电机为永磁同步电机，峰值功率 160 kW，额定功率 70 kW。

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关键词：比亚迪海豹 07

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