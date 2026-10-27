华强北商家称近期内存价格回调但仍居高位，市场“有价无市”、10 月销量普遍下滑 20% 至 30%

IT之家 10 月 27 日消息，据央视财经今日报道，近段时间，A 股存储板块持续出现调整，多家龙头公司股价较年内高点回撤明显，部分公司回撤幅度超过 40%。

记者走访广东深圳华强北多家内存柜台发现，目前 16G DDR5 内存条报价普遍在 1400 元至 1600 元，32G 在 2000 元至 3000 多元，1T 固态硬盘 800 元至 1000 多元。

华强北商家表示，近期内存价格相比前期高点，的确出现了回调，但是幅度都不大，16G、32G 内存条分别下跌 20 元到 50 元，1T 硬盘跌 20 元到 30 元，整体内存价格仍居高位。

报道还称，目前内存销量比价格波动更加明显，走访中多位商家反映，10 月份以来他们的销量普遍下滑 20% 至 30%，整个内存流通渠道甚至出现了价格倒挂的情况。

目前内存出厂价仍然在涨，但是由于不少渠道商前期囤了很多货，而大部分消费者在内存价格高企的时刻选择观望，整个市场需求下滑，为了迅速回笼资金减轻库存压力，不少渠道商还是会选择降价出货。

业内人士表示，内存市场价格出现小幅下调，主要是有些渠道商资金压力大，必须出货回笼资金，但大家都是高成本进货，谁也不敢降太多，于是市场出现了报价坚挺、成交冷清、局部倒挂的现象，整个渠道库存和资金压力正在累积。