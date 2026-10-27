1599 元：AOC 推出 34 英寸 21:9 超宽曲面商用显示器 CU34P10H，200Hz Fast VA 面板

IT之家 10 月 27 日消息，AOC 现已推出 34 英寸 21:9 超宽曲面商用显示器 CU34P10H。新品采用 Fast VA 面板，分辨率为 WQHD，支持 200Hz 高刷，售价 1599 元。

据IT之家了解，这款显示器采用 21:9 宽屏比例，相比主流 16:9 屏幕多出约三分之一的可视面积，带有 1500R 黄金曲率，贴合人眼视觉弧度，减缓长时间办公的视觉疲劳。

同时，该显示器支持 HDR10 标准，静态对比度 3500:1，最高亮度可达 350nits。带有 120% sRGB 色域面积、95% NTSC 色域面积，ΔE＜2。支持 200Hz 高刷新率，GTG 响应时间为 1ms，具备 Adaptive-Sync 技术，启用后可减少画面卡顿、撕裂现象。

此外，该显示器支持 PBP / PIP 智能分屏功能，配备人体工学支架，支持上下升降、左右旋转和前后倾仰，配备 HDMI 2.1、DisplayPort 1.4 接口。

目前该产品已在京东开售，定价 1599 元。

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