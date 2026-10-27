一加 Ace 7 系列搭载自研「电竞三芯」：支持 185Hz 刷新率、520Hz 多指触控采样率

IT之家 10 月 27 日消息，一加 Ace 7 系列今日官宣搭载自研「电竞三芯」，灵犀触控芯片 T3、电竞网络芯片 G3、超级显示芯片 P4。

据介绍，灵犀触控芯片 T3 支持 520Hz 多指触控采样率、游戏官方联调分区触控；电竞网络芯片 G3，蜂窝游戏卡顿率降低 46%，蜂窝游戏时延降低 17%，WiFi 抢网能力提升 37%；超级显示芯片 P4，支持 185Hz 持续输出，运动轮廓更清楚。

据此前官方介绍，全新一加 Ace7 系列带来旗舰的质感设计：「风暴岛」隐藏式进风口，凭借空气动力学设计带来更大进风风量；「星际光效」自定义呼吸灯，让你游戏更有氛围，来电和通知也能实时提醒。此外，该机还搭载旗舰金属中框，全新 AG 丝绸玻璃工艺。

IT之家注意到，一加手机已官宣一加 Ace 7 Pro 搭载第五代骁龙 8 至尊版，行业首创「双路冰河风冷系统」，同时做到稳帧和低温。一加 Ace 7 系列搭载一加 16 同款东方屏，支持全局 165Hz、游戏 185Hz。系列新机搭载 2 亿像素超清主摄，Pro 版还有 3.5 倍潜望长焦。

此外，新机全系搭载 9000mAh 超大冰川电池 + 100W 超级闪充，185 帧游戏可以连续玩 7 小时，视频能连续看 24 小时。

一加 Ace7 系列新品发布会将于 10 月 29 日 19:00 举行，届时IT之家将带来详细报道。