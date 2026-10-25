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一加 Ace 7 系列设计细节公布：星际光效呼吸灯、隐藏式进风口等，新机 10 月 29 日发布

2026/10/25 13:56:21 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 Autumn_Dream 的线索投递！

IT之家 10 月 25 日消息，一加中国区总裁李杰今日发布视频，展示了一加 Ace 7 系列手机全新配色 ——「破风」和「淬火」的外观。

视频画面显示，一加 Ace 7 系列手机的这两款配色采用特殊纹理设计。「破风」为一加 Ace 7 Pro 的配色，整体呈冰蓝色，背部印有冲击感较强的“Ace”图标。根据官方介绍，该机采用质感金属中框 + 旗舰大 R 角设计，后置星际光效自定义呼吸灯和暴风岛隐藏式进风口

「淬火」是一加 Ace 7 标准版的配色，后盖采用全新双渐变叠层工艺，后置金属魔方 Deco，同样配备质感金属中框、旗舰大 R 角、星际光效自定义呼吸灯、暴风岛隐藏式进风口。

据IT之家此前报道，一加 Ace 7 新机全系搭载 9000mAh 超大冰川电池 + 100W 超级闪充，185 帧游戏可以连续玩 7 小时，视频能连续看 24 小时，号称能日常用一天，出门不用再惦记着带充电宝。系列新品发布会将于 10 月 29 日 19:00 举行。

目前，一加手机已官宣一加 Ace 7 Pro 搭载第五代骁龙 8 至尊版，行业首创「双路冰河风冷系统」，同时做到稳帧和低温。

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