华硕推出 TUF Gaming Radeon RX 9070 XT《鬼武者：剑之道》特别版显卡：蓝金外观，附赠游戏兑换码

IT之家 10 月 27 日消息，华硕今日宣布推出 TUF Gaming Radeon RX 9070 XT《鬼武者：剑之道》特别版显卡。

该卡由华硕与 AMD、卡普空三方联合打造，是配合《鬼武者：剑之道》推出的限量联名产品。

这款显卡本体在硬件规格上与标准版 TUF Gaming Radeon RX 9070 XT 保持一致，核心差异集中在定制化外观与随卡附赠的游戏兑换权益上。

外观方面，这款显卡的导流罩与金属背板采用蓝金双色涂装，视觉元素直接取材自《鬼武者》系列中标志性的“鬼之护腕”（Oni Gauntlet）。

硬件规格方面，这款显卡搭载 AMD RDNA 4 架构的 Radeon RX 9070 XT GPU，配备 16 GB GDDR6 显存与 256-bit 位宽，支持 PCI Express 5.0 接口。

其散热系统沿用 TUF Gaming 系列的 3.125 槽位设计，配备三把 Axial-tech 轴流风扇与相变导热垫，并设有双 BIOS 切换开关，允许用户在静音模式与性能模式之间选择。频率设定上，OC 模式下加速频率最高可达 3080 MHz，游戏模式下为 2540 MHz。

耐用性配置同样延续了 TUF 产品线的一贯规格，包括军规级 TUF 电感与 MOSFET、保护性 PCB 涂层、双滚珠轴承风扇以及 GPU 加固结构。

IT之家注：华硕随卡附带《鬼武者：剑之道》标准版游戏兑换码，可在 Steam 平台激活。

相关阅读：