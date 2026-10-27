剪剪剪剪剪：剪映 SVIP 超级会员 79 → 15 元 / 月 1.9 折年内探底，支持电脑端

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1 年后到期 499 元自动续费，下单后可按官方提示取消续费。

具体区别

可用终端

VIP：仅手机 + 平板 App 可用，电脑剪映专业版 不享受 会员权益。

SVIP：手机、平板、电脑端（Windows / Mac）三端通用，草稿跨设备同步。

云空间

VIP：100GB 个人云空间

SVIP：1TB 个人云空间

AI 积分（AI 功能消耗）

VIP：每月 1200 积分（红钻素材 / AI）

SVIP：每月 3200 积分（红钻 + 蓝钻全部 AI 功能）

素材 & AI 功能

VIP：解锁红钻会员素材、基础 AI（AI 字幕、基础 AI 成片）

SVIP：红钻 + 蓝钻全部素材，解锁高阶 AI：AI 数字人、智能包装、行业模板、AI 扩图、AI 故事、高级提词器等 SVIP 专属功能

导出画质

VIP：1080P 无水印导出

SVIP：4K 超清无水印导出

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