上海：支持个人用户通过手机直连或便携终端接入卫星互联网

IT之家 10 月 26 日消息，今日，上海市经济和信息化委员会等六部门印发《上海市卫星互联网产业创新发展行动方案（2027—2030 年）》。

IT之家注意到，方案提出推进 To C 惠民服务应用。支持个人用户通过手机直连或便携终端接入卫星互联网，为地面通信盲区提供低成本、高速率的互联网接入服务。支持运营商推出卫星互联网业务优惠套餐，降低用户使用成本，持续培育发展潜在用户，促进卫星连接从“特殊装备”变为大众消费级的“普通服务”，实现无处不在的泛在连接。

探索 To B 行业创新应用。远洋航运领域，通过星上链路实现远海、极地全域覆盖，支撑船舶定位、海洋测绘、智慧航道等服务。航天航空领域，推动民用飞机搭载低轨卫星互联网终端，探索天基测控数传服务，拓展民航客运、飞机试飞等航空应用。金融服务领域，推动在跨境贸易、国际金融、海外投资等领域提供高速、稳定、安全的专用卫星互联网网络。医疗健康领域，推动通过卫星互联网提升实时会诊、高清医学影像回传等远程医疗保障能力。

打造 To G 城市管理应用。智慧城市领域，探索基于卫星互联网的城市全域感知和智能决策支撑体系，支持对城市交通、建筑物、公共设施及生态环境的实时监测与管理。应急救援领域，构建星地一体化的应急通信网络，在消防、防汛、医疗等领域提供应急通信保障。海事管理领域，支持在海洋环境监测、海事监管等政务系统实现指挥调度、高清影像回传等场景。