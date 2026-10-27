欧盟委员会接受 TEMU 整改计划，此前因违反 DSA 被罚 2 亿欧元

IT之家 10 月 27 日消息，欧盟委员会当地时间周一宣布，已接受拼多多旗下国际电商平台 TEMU 提交的整改计划，要求其进一步评估平台上非法商品的传播风险，并完善内容审核和商品推荐机制。

TEMU 此前因未能充分评估平台上非法商品的系统性风险，违反《数字服务法》（DSA），于 2026 年 5 月被欧盟处以 2 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 14.94 亿元人民币）罚款。

欧盟委员会调查发现，TEMU 此前提交的风险评估报告未能充分反映平台自身的实际情况，过度依赖整个电商行业的通用风险信息，也低估了欧盟消费者接触非法商品的可能性。

欧委会测试发现，抽检的多款充电器未能通过基础安全测试，多款婴儿玩具也存在中高程度的安全风险，包括化学物质含量超过法定安全限值，以及可拆卸小部件可能造成窒息等问题。

欧委会还指出，TEMU 此前没有充分评估平台设计、商品推荐算法以及关联网红推广计划可能如何扩大非法商品的传播范围。此次接受的整改计划包含五项措施，涉及针对平台自身情况开展风险评估、建立可靠指标衡量风险缓解措施的实际效果、检查内容审核机制的薄弱环节、分析推荐算法对非法商品传播的影响，以及评估商家或其他用户故意操纵平台功能以扩大相关商品曝光的风险。

根据欧委会公布的安排，TEMU 需在四个月内落实相关措施，并完成一份阶段性风险评估报告，评估范围覆盖截至 2026 年 11 月 30 日的六个月期间。整改措施还必须接受外部独立审计，TEMU 需在措施落实后的四个月内向欧委会提交审计报告。如果审计人员提出整改建议，TEMU 还须在一个月内向欧委会说明相关建议的落实情况。

欧盟数字服务委员会此前于 9 月 24 日审议了 TEMU 提交的方案，认为部分措施仍缺乏足够细节，无法判断其能否全面解决此前发现的问题。欧委会表示，已参考该委员会的意见，进一步明确整改要求，并将在后续监督中重点关注相关措施的执行情况。

TEMU 发言人表示，公司欢迎欧委会接受整改计划，并称该方案体现了平台风险评估方法的改进。此次接受整改计划并不意味着此前的罚款被取消，也不代表平台上的非法商品风险已经消除。欧委会后续仍将监督措施落实情况，并根据整改进展及独立审计结果评估 TEMU 是否履行相关义务。

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