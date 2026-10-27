三星前副社长因泄露商业机密获刑 3 年，当庭收押

IT之家 10 月 27 日消息，韩国首尔高等法院驳回了三星电子前副社长、前知识产权中心负责人安承浩的上诉，维持其因泄露三星商业机密而被判处的 3 年有期徒刑，并当庭将其收押。

该案件涉及安承浩在代表美国音频设备制造商 Tekiya 对三星电子提起专利侵权诉讼期间，使用三星内部机密文件的行为。与此同时，二审还加重了对另外两名涉案人员的刑罚。

据韩国法院，安承浩曾负责三星电子知识产权中心，并于 2019 年离职。此后，他创办了专利管理公司 Synergy IP。2021 年 11 月，他代表美国音频设备制造商 Tekiya 对三星电子提起专利侵权诉讼。

安承浩在诉讼过程中使用了三星内部的“Tekiya 现状报告”，其中包含三星对相关专利的关联性、有效性评估、先前技术文献调查结果以及应对策略。

韩国首尔高等法院认为，该报告并非普通公开信息，而是具有独立经济价值的商业秘密。若 Tekiya 一方掌握这些内容，可能在与三星的专利许可谈判中获得有利地位。

法院还认定，安承浩明知相关员工利用系统漏洞，在没有访问权限的情况下获取报告，仍接收并使用相关资料，意图借此在针对三星的谈判或诉讼中取得优势。

韩国《朝鲜商业》10 月 27 日报道称，首尔高等法院刑事第三庭驳回了安承浩及检方的上诉，维持一审判决。法院同时撤销安承浩的保释决定，将其当庭收押。IT之家注意到，一审于 2026 年 2 月判处安承浩有期徒刑 3 年，但当时没有撤销保释，因此他此前一直处于保释状态。

另外两名涉案人员的刑罚也在二审中加重。曾在三星电子知识产权中心任职、负责向安承浩提供机密报告的员工，被判处有期徒刑 3 年（一审 2 年）；曾任三星显示器申请业务组负责人的人员，因向该员工泄露内部信息，被判处有期徒刑 4 年（一审 3 年）。法院同时撤销两人的保释决定。

在美国的专利诉讼中，Tekiya 曾与安承浩创办的专利管理公司 Synergy IP 一同起诉三星电子，指控三星未经许可使用其音频设备相关专利。美国法院后来认定，相关诉讼不当使用了三星内部机密资料，并驳回专利侵权诉讼。此后，相关专利管理公司在与三星达成和解后撤回上诉。