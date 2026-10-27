影石创新 2026 前三季度营收 94.36 亿元同比增长 42.73%，归母净利润 4783.56 万元同比大降 93.96%

IT之家 10 月 27 日消息，影石创新今日发布 2026 年三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）报告：

报告期末总资产为 162.40 亿元，比上年度末增长 45.84%，归属于上市公司股东的所有者权益为 52.48 亿元，比上年度末下降 9.55%，存货为 71.54 亿元，上年度末为 29.19 亿元。

三季度研发投入 6.38 亿元，同比增长 21.91%，年初至报告期末为 16.75 亿元，同比增长 54.29%，研发投入占营业收入比例本报告期为 16.29%，同比减少 1.52 个百分点，年初至报告期末为 17.75%，同比增加 1.33 个百分点；

三季度扣非净利润 2047.35 万元，同比下降 91.82%，年初至报告期末为 513.44 万元，同比下降 99.31%；

三季度归母净利润 1742.82 万元，同比下降 93.59%，年初至报告期末为 4783.56 万元，同比下降 93.96%；

三季度净利润 -1.19 亿元，同比下降 144.63%，年初至报告期末为-2.10 亿元，同比下降 125.93%；

三季度营业收入 39.19 亿元，同比增长 33.30%，年初至报告期末为 94.36 亿元，同比增长 42.73%；

AI 解读

公司 2026 年前三季度营收规模稳健增长，但归母净利润大幅下滑，整体盈利表现弱于市场机构对 2026 年度的盈利预期。

公司与本期财报核心亮点

影石创新是全景影像设备龙头企业，产品覆盖全景相机、运动相机、云台相机、全景无人机、麦克风及 AI 视频会议一体机等品类。

营收延续高增长： 2026 年前三季度实现营业收入 94.36 亿元，同比增长 42.73%；第三季度单季实现营业收入 39.19 亿元，同比增长 33.3%，主要源于公司持续开拓市场、新品推出以及线上线下销售渠道扩张。

盈利端大幅承压： 前三季度归属于上市公司股东的净利润为 4783.56 万元，同比下降 93.96%；扣非归母净利润为 513.44 万元，同比下降 99.31%；第三季度单季归母净利润 1742.82 万元，同比下降 93.59%，主要受战略研发投入加大、存储元器件涨价、影像行业竞争加剧导致毛利率下降影响。

毛利率显著下行： 前三季度综合毛利率为 38.21%，较去年同期下降 11.42%，盈利空间被明显压缩。

研发投入持续加码：前三季度研发投入合计 16.75 亿元，同比增长 54.29%，研发投入占营收比例 17.75%，持续布局技术壁垒与新品类。

现金流与备货情况

前三季度经营活动产生的现金流量净额为 42.64 亿元，同比下降 558.44%，主要因芯片及核心元器件采购、新品备料导致大额资金流出。报告期末存货余额较年初大幅增长，存货规模达 71.54 亿元，公司战略性备货旨在保障供应链稳定、支撑未来较长一段时间的运营需求。

业务展望与投资关注点

全景无人机作为新品类仍处于市场教育期，尚未形成规模效应，该板块的阶段性投入对公司整体利润产生负向影响。投资者需重点关注：后续新品商业化落地进度、毛利率修复节奏、供应链备货的周转效率，以及费用投入转化为收入增长的可持续性。