小米 REDMI K100 手机发布：骁龙 8 至尊版旗舰芯，限时特惠价 2999 元起

IT之家 10 月 27 日消息，小米 REDMI K100 手机今日发布，限时特惠到手价 2999 元起。
据介绍，K100 搭载 6.83 英寸直屏，极窄边框；1.3mm 金属反包中框，手感圆润舒适；纯平金属相机 Deco，横握不硌手；黑色、雪岩白、流萤绿，三色可选。
K100 搭载狂暴双芯，高通骁龙 8 至尊版旗舰芯，采用 3nm 先进制程，Oryon 架构双超大核 +6 性能大核，支持 LPDDR5X Ultra + UFS4.1，标准版首次搭载游戏独显 D2，功耗大幅降低。
新品配备 6.83 英寸 1.5K 大直屏，支持 165Hz 高刷新率、全亮度 DC 调光、圆偏振光、3500nits 峰值亮度、小米青山护眼 4.0。165 帧原生适配超 40 款游戏，搭配独显芯片，实现超百款主流游戏「超分 + 超帧」满血并发。
K100 搭载 10000mAh 最强小米金沙江电池，小米实验室 DOU 续航实测可达 2.43 天，支持 100W 有线快充、27W 有线反充、旁路充电。此外，该机还后置 5000 万像素高动态主摄，配备 3D 超声波指纹。
K100 出厂搭载小米澎湃 OS 4，重新系统桌面，应用启动快、不丢帧；精简系统运行指令，降低日常耗电；按需分配运行内存，还有全新超级小爱 2.0。
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