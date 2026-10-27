联想拯救者 ×《影之刃零》联名款 10 月 29 日预售，含 Y9000P 至尊版、Y7000X

IT之家 10 月 27 日消息，联想拯救者今日宣布《影之刃零》联名定制款即将来袭，公布产品包括 Y9000P 至尊版、Y7000X 笔记本。10 月 29 日 10:00，联想官网预售开启。

据介绍，拯救者以《影之刃零》的武侠朋克美学为灵感提取主角“魂”、多种武器与绯红丝线等标志性元素凝练于机身、键帽的每一处细节之中。

IT之家注意到，今日 10 点，国产暗黑武侠动作 RPG《影之刃零》正式开启全平台预下载，游戏将于 10 月 29 日正式发售，登陆 PC / PS5 平台，国区数字标准版售价 268 元，数字豪华版售价 328 元。PS5 实体光碟将于 2027 年推出。

《影之刃零》由灵游坊自主研发发行，采用虚幻引擎 5 打造，定位黑暗武侠题材第三人称动作冒险与单机动作 RPG，把中国武术与蒸汽朋克融合为功夫朋克风格，美术深沉黑暗，主打快节奏高速战斗。

在《影之刃零》中，玩家将化身心脏遭受重创的剑客，在仅余六十六天的生命里，逃亡于刀光剑影和腥风血雨之间，并粉碎一桩笼罩在整个武林上方的惊天阴谋。在失序末法的武林中以身证道，以命寻心。

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