英特尔 28 核 Nova Lake-S 早期跑分曝光：单核性能超 285K 和 AMD R9 9950X3D

IT之家 10 月 27 日消息，VideoCardz 昨日从 PassMark 的非公开基准数据库中挖出了一批标记为“Intel 0000”的测试记录，预计为英特尔下一代 Nova Lake-S 桌面处理器。

其中一条 28 核 Nova Lake-S 样品的单核成绩最高达到 5210 分，比酷睿 Ultra 9 285K 的 5059 分高出约 3%，比 AMD 锐龙 9 9950X3D 的 4805 分高出约 8%，比酷睿 i9-14900KF 高约 12%。

但由于是早期 ES 样品，其多核性能反而不及现有产品。PassMark 显示该样品实际睿频仅为 4.8GHz，远低于零售版可能达到的频率。

28 核样品的 CPU Mark 总分最高为 61509 分，另一条记录为 60964 分。作为对比，酷睿 Ultra 9 285K 的同期基线为 67274 分，锐龙 9 9950X3D 为 72065 分。按 61509 分计算，28 核 Nova Lake-S 在多核性能上落后 285K 约 8.5%，落后 9950X3D 约 15%，略强于酷睿 i9-14900KF。

除此之外，VideoCardz 还发现了四条 8 核 Nova Lake-S 的记录，标注为嵌入式平台，其中之一单核成绩 5085 分，同样小幅超过 285K 的 5059 分，但 CPU Mark 总分仅为 23478 分，其余三条在 9004 至 19168 分之间波动。这更像是开发阶段配置差异，而非产品本身的性能问题。

根据目前已知信息，Nova Lake-S 将换用 LGA1954 插槽，引入 bLLC 大容量末级缓存，双计算芯片型号最高 288MB，直接对标 AMD 的 3D V-Cache。

其中，28 核版本预计将在 2027 年第一季度首发，而采用双计算芯片、最高 52 核的旗舰 sku 要等到 2027 年年中才会发布，定位偏向 HEDT。

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