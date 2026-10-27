苹果为 24 英寸 iMac 推出 M6 芯片版本，国行 12499 元起

IT之家 10 月 27 日消息，苹果现已为旗下 24 英寸 iMac 推出 M6 版本（点此访问），这款 iMac 相比上一代主要就是例行更换新款芯片，设计上保持不变，国行 12499 元起，产品将于 10 月 29 日凌晨 1 点 10 分接受预购，11 月 6 日发售。

M6 芯片（两个雷雳端口、10 核中央处理器、10 核图形处理器、双 16 核神经网络引擎）

RMB 12,499 起

M6 芯片（四个雷雳端口、12 核中央处理器、12 核图形处理器、双 16 核神经网络引擎）

RMB 13,999 起

在设计方面，IT之家获悉 M6 款 iMac 继承了上一代外观，提供多种配色可选。其依然沿用 24 英寸 4480 x 2520 分辨率 60Hz 显示屏，支持 P3 广色域，拥有 500 尼特亮度，配备 12MP 前置摄像头，支持“人物居中”功能。

新款 iMac 搭载 M6 芯片，顶配版本搭载 12 核中央处理器（具有 2 个超级核心、4 个性能核心和 6 个能效核心）及双 16 核神经网络引擎，官方称相比 iMac 的 Intel 芯片主流机型提速至 18 倍。设备搭载 Apple N1 无线网络芯片、支持 Wi-Fi 7 (802.11be) 和蓝牙 6。

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