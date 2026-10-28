别学编程了！Anthropic CEO 直言：代码工作快速消失，人类应该学弹钢琴

如果说，当今世界有人能看清人类未来十年的走向，Dario Amodei 绝对是其中之一。

他曾接受了一场非常深入的访谈。在这场对话中，他坦诚分享了自己对未来的预测 ——

「AI 海啸正向我们扑来，近在咫尺。但整个社会却假装那只是海市蜃楼。」

未来十年，什么行业会被彻底颠覆？

25 岁的年轻人今天应该学什么专业？

编程是不是真的穷途末路？普通人如何在这场大洗牌中保住饭碗？

「纯写代码」的工作，即将第一个消亡

访谈中，主持人问了一个所有人都无比焦虑的问题：

如果我今天 25 岁，想在未来十年实现财富上的成功，我应该去学什么？编程还有用吗？什么行业还有红利？

Dario 的回答很残酷。

他直言不讳地说：「我认为，Coding 会最先消失，或者说，最先被 AI 模型完全取代。」

在过去二十年里，「转码」几乎是普通人跨越阶层的最快捷径。

无数年轻人涌入 CS 专业，只为在大厂谋得一份高薪的「码农」工作。

但 Dario 无情地指出，纯粹的敲代码时代，正在终结！在 Anthropic 内部，Claude Code 已经在指数级进化。

但是，请注意，Dario 并没有判软件行业的死刑。

他提出了一个极其关键的区分：Coding（编码） ≠ Software Engineering（软件工程）。

写出具体的代码行会被 AI 代劳，但「软件工程」—— 即作为一个架构师，去思考如何设计一个系统、如何满足用户的真实需求、如何管理由多个 AI 代理组成的团队 —— 这项工作会存在更长时间。

「这是一种极其强大的『比较优势』。」Dario 解释道。

Dario 给出了一个极具颠覆性的数学公式：5% + 95% = 20 倍生产力。

人类的比较优势并没有消失，只是发生了剧烈转移。在未来的工作流中，AI 将承担 95% 的执行工作。而人类，只需死死守住那最核心的 5%。

这 5% 是什么？

是判断力。是品味。是「知道我们要去哪儿」。

这意味着，你的生产力将被放大 20 倍！未来不需要一屋子的初级程序员，只需要一个懂业务、懂人性的「超级个体」，带着一群不知疲倦的 AI，就能干翻一个传统的百人团队。

AI 海啸已至，为什么大多数人还在装睡？

Dario 在访谈中用了一个比喻：海啸。

令我惊讶的是，目前的 AI 模型已经如此接近人类智能的水平，但整个社会似乎完全没有意识到即将发生什么。

这就像一场海啸向我们袭来，它已经在海平线上清晰可见，近在咫尺，但人们却在疯狂地寻找借口，安慰自己说：『那不是海啸，那只是光影的折射。』

为什么 Dario 对 AI 的进化如此笃定？因为他是最早发现并笃信「Scaling Law」的人之一。

对于 Scaling Law，Dario 用了一个极具画面感的比喻：就像一场化学反应。

如果你想生火，你需要不同的配料。如果你把「数据」和「算力」按照正确的比例放入「模型规模」的反应炉中，这场化学反应的最终产物，就是「智能」 。

这不是玄学，而是残酷的物理和数学规律。只要算力和数据继续增加，AI 就会变得越来越聪明。

5 年前，电脑连一张像样的猫咪图片都画不出来；而今天，你可以给 Claude 发一段猴子杂耍的视频，问它「球在猴子手里换了多少次」，它能精准地回答你。

这就是 Dario 感到的「急迫感」。人们总是习惯用线性的思维去预测未来，认为「这个改变太大了，不可能发生」，但技术正在以指数级的速度狂飙。

当海啸来临时，如果你还站在海滩上捡贝壳，结局注定是毁灭。

避风港在哪？未来十年，普通人只剩这两条退路

既然「智力劳动」正在被 AI 疯狂吞噬，那么我们到底该学什么？我们的孩子该选什么专业？

Dario 给出了一份「未来生存指南」。他认为，未来的护城河，深深地扎根于以下三个领域：

第一条退路：极度「以人类为中心」的工作

AI 可以写出完美的商业计划书，但 AI 无法在酒桌上和客户建立信任；AI 可以给出最精准的医疗诊断，但 AI 无法握住患者的手。

Dario 提到了放射科医生的例子。曾经有人预测 AI 会淘汰放射科医生，因为 AI 看片子比人准多了。

但现实是，放射科医生并没有失业，因为他们工作中最具技术含量的「看片子」被 AI 替代了，但他们现在把时间花在「与患者沟通、解释病情、安抚情绪」上。

未来的高薪职业，将属于那些能够链接人、理解人、调动人的角色。情商、共情能力、以及建立复杂社会关系网络的能力，将成为最昂贵的稀缺品。

第二条退路：深入「物理世界」

无论 AI 在虚拟的数字世界里多么手眼通天，它目前依然很难在现实世界里帮你通马桶、拧螺丝。

Dario 强烈建议，年轻人应该关注那些「物理世界」与「传统工程」交汇的领域，比如半导体制造、新能源基建、高端制造业。

当软件世界被 AI 卷成红海时，物理世界的建设反而因为其「笨重」、「需要真实触感」而成为避风港。如果能把 AI 的分析能力与物理世界结合起来，你将天下无敌。

核心底层能力：街头智慧与批判性思维

在一个 AI 可以随时生成假视频、假图片、假新闻的世界里，什么能力最重要？

Dario 认为，是批判性思维和街头智慧。

「你不希望被假象蒙蔽，你不希望拥有错误的信念，你更不希望被诈骗。」

在未来，分辨「真实与虚假」将成为生存的基本功。那些只会死记硬背、缺乏独立思考能力的人，将成为 AI 时代的第一批韭菜。

财富密码：AI 之外，下一个万亿级风口在哪里？

在这场长达数小时的访谈中，主持人向 Dario 抛出了非常刁钻的问题 ——

「如果现在给你 100 块钱，只能买一支股票或者押注一个行业（除了你自己的 AI 赛道），你会买什么？」

Dario 笑了。他没有推荐微软，也没有推荐英伟达。

他给出了一个令人意外，但又在情理之中的答案：生物技术。

不要忘了，在创立估值 400 亿美金（IT之家注：现汇率约合 2,673.5 亿元人民币）的 AI 帝国之前，Dario 原本是一个顶尖的物理学和生物物理学博士，曾在斯坦福医学院做博后。

他最初搞 AI，就是因为觉得生物系统的蛋白质结构太复杂了，人类脑容量不够，需要发明 AI 来帮他治病。

Dario 断言：「生物技术即将迎来一场由 AI 驱动的文艺复兴。我们即将治愈大量令人绝望的疾病。」

他特别指出了一个细分赛道：多肽疗法和基于细胞的疗法（如 CAR-T）。

为什么？因为传统的化学小分子药物，设计起来就像碰运气；而多肽和 mRNA 等新一代生物技术，具有「可编程」的特性。它们就像是生物界的计算机代码，可以通过 AI 进行数字化计算和连续优化。

当 AI 的算力与「可编程的生物学」相撞，人类在对抗癌症、衰老和绝症的战役中，将迎来重大突破。

如果你在寻找长期的投资风口，或者孩子正在犹豫要不要读生物医学，Dario 的这个判断，值得参考。

停止做「套壳应用」，去学「弹钢琴」

随着 AI 接管越来越多的认知工作，很多人恐惧：人类是不是正在把自己的大脑「外包」出去？我们会不会像《机器人总动员》里那样，变成连算数都不会的傻子？

Dario 坦言：如果我们粗心大意地使用 AI，人类确实会变笨。

他们研究发现，如果学生只是让 AI 帮忙写作业、或者程序员只是盲复制 AI 的代码，他们的技能确实在退化。

但是，选择权在人类自己手里。就像计算器发明后，人类并没有丧失数学能力，反而利用计算器算出了登月轨道的参数。Dario 自己现在依然经常在脑子里做心算，因为「这能让数学与我的思维过程深度融合」。

AI 永远比你聪明，但不代表你不需要学习。学习的过程，是重塑你大脑神经元的过程。

对于想要在 AI 时代创业或做超级个体的普通人，Dario 给出了以下建议 ——

1.绝对不要做「套壳产品」。

如果你只是简单地调一下 Claude 或 ChatGPT 的 API，做个漂亮的 UI 界面，加点提示词就拿去卖钱。Dario 警告：「这种东西毫无护城河可言，任何人都能吞噬你的收入，不用等 AI 巨头出手，你自己就会先死掉。」

2.建立极深的垂直壁垒。

Anthropic 绝不会去碰那些高度专业化的垂直领域，比如生物医药跨界 AI、高度监管的金融服务业等。巨头看不上、或者懒得干的脏活累活和垂直 Know-how，就是普通创业者的生存土壤。

3.把「提示词工程」当成弹钢琴来练。

很多人抱怨 AI 不好用，是因为他们根本不会用。Dario 引用了一句名言：「写提示词就像弹钢琴。你不能指望一坐到琴凳上，就能弹出贝多芬。」

为了让非技术人员也能用好 AI，Anthropic 开发了无需写代码的 Claude Co-work。但无论工具多简单，你都需要去花时间「实操」。

我们需要去试错，去给 AI 设定上下文，去建立 AI 智能体机制。谁先学会掌握这台「蒸汽机」，谁就能在大洗牌中拿到头等舱的船票。

第一性原理，是你预见未来的唯一武器

在这场深度访谈的最后，Dario 说了这样一段话：

在过去 10 年里，我反复经历这样一种体验：当你根据简单的曲线外推，或者用简单的逻辑去推演未来时，你会得出一些反直觉的结论。很多人会说：『那太疯狂了，不可能发生。』

但最终，它真的发生了。你几乎可以『免费』地预测未来，只需要几个经验观察，加上第一性原理的思考。」

AI 时代的第一性原理，就是智力成本将无限趋近于零。任何可以被逻辑化、数据化、重复化的脑力劳动，都将一文不值。

人类能做的，就是去理解人心，去连接物理世界，去掌控 AI，去做那 5% 能掌舵的人。

参考

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