苹果 Apple 创作坊新增 AI 功能和更多创意工具，11 月免费更新上线

IT之家 10 月 27 日消息，苹果公司今日宣布为 Apple 创作坊带来重大更新，为创作者带来专业级工具。Mac 版 Final Cut Pro 现内置 MotionVFX，集成视觉特效、插件、转场、模板和运动图形工具等功能。同时 Pixelmator Pro、Keynote 讲演、Pages 文稿和 Numbers 表格推出多项全新 AI 功能 Beta。

Apple 创作坊将于今年 11 月以免费更新的形式通过 App Store 推出。

视频工作流

IT之家了解到，Mac 与 iPad 版 Final Cut Pro 为视频剪辑师、内容创作者和电影工作者提供了一系列新功能。Mac 版 FCP 现在将 MotionVFX 直接整合进 App，剪辑师可使用数千种元素，包括模板、图形、标题字和转场，以及转描、跟踪和校色工具。剪辑师还可直接在 Final Cut Pro 里访问内容库，无需离开当前工作流，便可取用 Apple 精选素材视频、照片和背景，用于填充空白、润色画面。

Final Cut Pro 的跨 App 工作流和视觉创作体验也迎来升级。剪辑师可直接在 Pixelmator Pro 里打开时间线中的任意图像，使用编辑工具并将更改自动回存到项目中，无需重新导入。Final Cut Pro 还引入了工作流优化功能，包括更多关键帧调节选项，以提供更精细的动画控制；可将片段从主故事线中断开并放置在时间线任意位置的功能。

Motion 还内置了一套 MotionVFX 插件，可进行电影级调色、3D 相机跟踪及一键选择功能，打造令人惊艳的视觉效果。此外，Compressor 还首次支持对使用 iPhone 18 Pro 和 iPhone Duo 以电影效果模式拍摄的视频进行编码。

音乐创作

Mac 与 iPad 版 Logic Pro 带来多种使用直观的新工具，帮助用户制作节拍、创作歌曲、进行混音和制作。界面采用 Liquid Glass 打造全新设计，采用半透明界面和更高的对比度突出波形和音轨。

Mac 版重新设计的浏览器将循环乐段、乐器、音效 Patch 等内容整合，帮助用户更快找到理想的声音。得益于强大的设备端音频分析工具 Music Understanding，Logic Pro 可自动分析、分类和标记添加的声音，让创作者能够轻松搜索整个素材库或拖动循环乐段以显示匹配的音频。

Logic Pro 的大分轨拆分器功能进一步升级，无需原始的多音轨即可分离、替换或重新平衡鼓件。曾获 20 项格莱美奖的传奇音乐家 Sergio George 被广泛认为是现代 Salsa 音乐的王者，用户现可解锁他的全新制作人包。在这份制作人包中，George 分享了他的工具箱，带来极富他个人特色的钢琴音色，以及正宗的拉丁爵士乐和 Salsa 舞曲循环乐段，其中包括完整的 Salsa 打击乐声部、铜管乐队和贝司。

利用语音备忘录的录音室音效功能，用户使用支持此功能的 iPhone 机型录音时，可降低室内环境音和背景噪音，还可使用 Logic Pro 继续微调声音。

更多创意选项和格式

在 Keynote 讲演、Pages 文稿和 Numbers 表格中，内容库增加了 Apple 精选的素材视频，为创作者提供动态视觉素材，让演示文稿、报告和电子表格更加出色。

订阅用户还可获取一系列新颖的专业设计模板和主题。Keynote 讲演现支持 Keynote Interchange Format 格式（.keyx），这是一种基于 JSON 的开放式打包文件格式，可供外部工具、开发者工作流和 AI 智能体读取与使用。依托新 MCP 支持，外部 AI 智能体和工具可直接在 Keynote 讲演、Pages 文稿和 Numbers 表格中读取内容、执行编辑和自动化操作。

无边记 app 新增可一步完成格式设置并可跨看板重复使用的文本样式；自定义和预置看板背景颜色；以及支持直接在 Pixelmator Pro 中编辑图像的功能（将于 12 月推出）。

价格与上市时间