贵约 16%：苹果 14 英寸 OLED 触控屏 MacBook Pro 起售价曝光

IT之家 10 月 28 日消息，彭博社昨日（10 月 27 日）发布博文，报道称在 14 英寸 OLED 触控屏 MacBook Pro 起售价上，相比较现款 M5 Pro 机型高出 400 美元（IT之家注：现汇率约合 2,674 元人民币），苹果公司可能会定价 2,899 美元（现汇率约合 19,376 元人民币），贵出 16.01%。

IT之家注：苹果 M5 Pro 芯片的 14 英寸 MacBook Pro 国行起售价为人民币 17,999 元，对应 24GB 统一内存、1TB 固态硬盘的基础配置，教育优惠起售价为 16,799 元。如果按照 16.01% 增幅计算，14 英寸 OLED 触控屏 MacBook Pro 起售价预估为 20,880.6 元。

16 英寸 OLED MacBook Pro 的起售价若同步涨价 400 美元（现汇率约合 2,674 元人民币），起售价可能达到 3,399 美元（现汇率约合 22,718 元人民币）。不过彭博社表示，更大尺寸版本的最终定价或许还会更高。

在发售方面，在新款 OLED MacBook Pro 上市销售后，苹果预计不会直接淘汰现有 Mini LED 屏幕的 MacBook Pro，而是让两类产品并行销售。

彭博社认为对于不需要触控屏的用户而言，仍可选择价格更低的传统机型；愿意为 OLED 显示和触控体验付费的用户，则需承担明显更高的购机成本。

硬件方面，这款新机将首次为 MacBook Pro 配备 OLED 触控屏，但芯片仍沿用现有机型的 M5 Pro 和 M5 Max。除触控功能外，新机还引入了类似 iPhone 的“灵动岛”、更窄的屏幕边框、更轻薄的机身，以及可在触控时保持屏幕稳定的重新设计铰链。苹果还升级了散热系统，以减轻重量并改善铰链处的空气流通。

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