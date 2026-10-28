Discord 公共服务器聊天将能被搜索引擎搜到，用户可手动关闭

IT之家 10 月 28 日消息，Discord 于当地时间周二宣布，将使其公共服务器中的部分对话可被搜索，且更便于在互联网上查找。这项新更新针对“可发现服务器”里的对话，这类服务器是 Discord 公共服务器，由管理员设置为可在平台的服务器发现功能中显示。

此举旨在帮助更多人找到那些原本会淹没在 Discord 聊天记录里的有用信息。

Discord 称，目前有超过 6.3 万个可发现服务器，讨论内容涵盖游戏攻略、粉丝圈子、语言学习以及各类小众爱好。通过开放部分对话的外网检索能力，Discord 希望把社区内容的影响力延伸到平台之外。

这一做法也借鉴了传统互联网论坛的优势，用户可以通过检索公开讨论找到答案。游戏社区能够让攻略获得更多曝光，开发者的技术建议可以触达更多人群，内容创作者也不用只依靠 Discord 内部的推荐工具来吸引新观众。

从 11 月 16 日起，每一个可发现服务器都会拥有独立网页，网页上会自动生成活跃公开频道的讨论摘要。12 月中旬开始，公开频道里选定的消息还有机会出现在搜索引擎结果中。

服务器管理员可以自主选择开放哪些频道参与该功能，普通用户也能选择不让自己发送的消息被外网检索。对外展示的消息不会附带用户名和头像。私密服务器、私聊以及多人私聊内容均不在此范围内。

IT之家注意到，这项公告引发了关于隐私问题的反对声音。部分用户担心聊天内容被原本圈子以外的人看到，他们认为，在 Discord 公开服务器发言，并不代表自己希望这些消息能在整个互联网被检索到。

还有人担忧这些对话数据会被用来训练 AI 模型。之前 Reddit 因数据共享和 AI 训练相关问题引发争议时，也出现过类似的质疑，当时用户提出，在没有获得明确许可、没有相应报酬的情况下，自己发布的帖子和评论不该被用于 AI 训练。

Discord 表示，用户可以在设置页调整相关偏好，服务器管理员也依旧有权决定哪些频道加入该功能。值得注意的是，受法规限制，欧盟、英国、加拿大、巴西、澳大利亚和韩国地区的该功能默认处于关闭状态，青少年用户也无法使用这项功能。