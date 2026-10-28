火狐 Firefox 浏览器整合“网页变化雷达”，帮你盯商品降价和补货

IT之家 10 月 28 日消息，Mozilla 昨日（10 月 27 日）宣布扩展火狐 Firefox 浏览器的 AI 浏览功能“智能窗口”（Smart Window），新增 AI 表单自动填写和网站监控两项能力，目前面向部分桌面版测试用户开放。

在 AI 表单自动填写方面，除了自动填充姓名、地址、联系方式等传统信息外，还可以从用户已打开的其他标签页中提取上下文，例如借助在线作品集或职业档案填写工作经历，甚至根据相关材料起草“请描述一次……”这类开放式问题的回答。IT之家附上相关动图如下：

不过 Mozilla 也明确该功能需要传输部分数据到云端，使用 Google 的 Gemini 3.1 Flash Lite 模型分析表单字段，并从所选标签页提取信息。Mozilla 强调，Firefox 常规自动填充仍可在不依赖 AI 的情况下直接填入已保存的姓名、地址等资料。

网站监控则更像一个“网页变化提醒器”。用户在智能窗口聊天框输入 /watch，即可让 Firefox 追踪价格下调、商品补货、新职位发布等变化；检测到匹配内容后，可通过工具栏“任务”按钮查看，也可开启桌面通知。

用户可选择每日或每周检查，每个任务最多监控 5 个网页，最多同时保留 15 个任务；若 60 天无匹配变化，任务会自动暂停，90 天无变化则停止检查。该功能由 Qwen 模型识别网页变化。

两项功能目前已登陆 Firefox 桌面版智能窗口 Beta，但仅面向美国和加拿大的英语用户，Mozilla 表示未来数月将扩展至更多市场。