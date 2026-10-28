弃用 AI 改称 SI：特斯拉车主手册更新 FSD 计算机名称

IT之家 10 月 28 日消息，特斯拉的 FSD 计算机将启用新名称。特斯拉官方车主手册已在多个位置将“FSD Computer”替换为“SI Computer”，涉及 Model 3、Model Y 和 Cybertruck 的相关手册。

这似乎是特斯拉正式调整车载计算机命名方式的前兆。按照新的命名规则，HW2.0、HW2.5、HW3 和 AI4 可能分别更名为 SI2.0、SI2.5、SI3 和 SI4。

车主手册已经发生变化

目前，Model Y 车主手册中的 FSD 相关章节已改为：“Model Y 配备的 SI Computer 旨在利用这些输入信息，快速处理神经网络数据，并做出决策，引导你抵达目的地。”

空调控制章节也采用了新名称。手册指出，相关功能“不支持配备 SI Computer 2.0 或 2.5 的车辆”。

手册还指导车主：“点击‘控制’（Controls）>‘软件’（Software），查看‘SI Computer’，即可确认车辆配备的计算机型号。”此前，这一选项被称为“AI Computer”。

尽管这一名称可能尚未出现在车辆中，但手册的更新暗示，特斯拉可能很快就会通过软件更新，在车辆中控屏幕上启用新的名称。

特斯拉为何弃用“AI”？

IT之家注意到，此次调整与埃隆 · 马斯克（Elon Musk）本月早些时候将 SpaceXAI 更名为 SpaceXSI 的举动一致。SpaceXSI 是 SpaceX Super Intelligence（SpaceX 超级智能）的缩写。此后，Tesla AI 也被调整为 Tesla Super Intelligence，即 Tesla SI。

这一变化发生在美国总统唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）签署一项行政命令之后。该命令要求行政部门机构在官方材料中使用“Super Intelligence”和“SI”，取代“Artificial Intelligence”和“AI”。

尽管马斯克与特朗普此前的关系一度颇为紧张，但从这一系列命名调整来看，马斯克似乎正在跟随美国政府的做法。

这并非特斯拉首次调整硬件名称。此前，特斯拉已将 HW4 更名为 AI4，以更好地体现该硬件针对人工智能任务进行优化的定位。HW3 则保留了原有名称，因为其最初并非围绕 AI 任务进行设计。

特斯拉已经确认，HW3 无法支持无监督自动驾驶，并计划为搭载 HW3 的车辆提供硬件升级方案，使其能够兼容无监督 FSD。

特斯拉副总裁阿肖克 · 埃卢斯瓦米（Ashok Elluswamy）近期表示，特斯拉可能会在 2027 年第二季度开始推出无监督 FSD，并允许车主加入 Robotaxi 无人驾驶出租车网络。

下一代 AI5 芯片也可能更名为 SI5

新的命名方式还可能应用于未来的硬件产品。

特斯拉下一代 AI5 芯片目前已在三星位于美国得克萨斯州的工厂进入试产阶段。按照新的命名规则，该芯片未来上市时可能改称 SI5，后续芯片则可能依次命名为 SI6 等。

截至目前，特斯拉尚未正式宣布这项更名计划。不过，如果车主手册的变化能够说明问题，那么在即将推出的软件更新中，车辆中控屏幕上就可能开始出现 SI Computer 这一新名称。