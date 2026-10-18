新款特斯拉 Roadster 将搭载受限版 FSD，极端设计成主要限制因素

IT之家 10 月 18 日消息，新款特斯拉 Roadster 无法搭载完整的 FSD 全套功能。在 MotorTrend 对 Roadster 的实车讲解环节中，主持人指出车辆配备常规摄像头套件，前保险杠（车头）位置设有一枚镜头，并向特斯拉首席设计师弗朗茨 · 冯 · 霍尔茨豪森（Franz von Holzhausen）询问该车是否支持 FSD。

“这款车会搭载受限版本的 FSD。”冯 · 霍尔茨豪森如此回应。他没有详细说明具体存在哪些限制，或是哪些功能会被砍掉。

被问及背后原因时，冯 · 霍尔茨豪森提到了“倾斜角度极大的前挡风玻璃，以及这台车本身作为性能驾驶座驾的定位”。硬件本身并不是障碍，按他的说法：“摄像头和硬件都已配齐。”

根源很大程度来自 Roadster 的特殊设计。大倾角前挡风、低矮楔形车身与可变空气动力学结构，和特斯拉产品线里其他车型完全不同。再加上吸力风扇、主动尾翼以及冷气推进器，用一句话形容，这台车的设计极其另类，存在大量 FSD 系统未曾针对其训练过的特殊工况。

产量是另一重因素。分析师早期预估，2028 年投产后，特斯拉每年仅会生产约 2000 台 Roadster。该产量甚至远低于 Cybertruck，而 Cybertruck 已经是特斯拉量产消费车型里产量最低的产品，为一款全新、销量极低的车型单独训练 FSD 系统并不具备可行性。

据IT之家了解，Roadster 并非完全没有自动驾驶能力。特斯拉 Roadster 发布会上所有特技动作，包括倒置行驶、空中悬停，以及飞跃特斯拉全系商用车型的空翻，全部由车辆自主完成。马斯克称这么做是“确保不会造成人员伤亡”，不过特斯拉没有说明执行这套动作的软件，这套系统大概率并不是 FSD。

马斯克之后直接表示，车主可以指令 Roadster 自主完成发布会上展示的各类特技，还提到“车辆将具备感知能力”。

但特斯拉对 Roadster 的核心定位首先是“最后一台伟大的驾驶者之车”。车辆采用线控 Y 型方向盘，搭配线控制动与线控油门。马斯克曾说，未来它会是特斯拉唯一保留人工驾驶的车型。以上种种都说明，尽管新款 Roadster 拥有自动驾驶能力，但它违背特斯拉一贯的产品思路，设计初衷本就是交给人类来驾驶。