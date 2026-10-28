谷歌更新 Android Bench 榜单：自家 Gemini 4 Argon 编程能力大幅落后于 Claude 与 GPT

IT之家 10 月 28 日消息，谷歌更新了用于评估 AI 模型安卓编程辅助能力的 Android Bench 榜单，Gemini 4 Argon 的成绩大幅落后于最新版 Claude 与 GPT 系列模型。

Android Bench 于今年年初推出，方便安卓开发者快速对照谷歌的这套测试标准，挑选最适合安卓代码开发辅助的 AI 模型。测试会考量安卓开发特有的使用场景以及安卓开发的最佳实践。谷歌在持续开展测试、纳入新模型排名的同时，还把平均调用成本纳入基准指标，方便开发者结合自身需求做选择。

在 10 月 26 日的这次更新中，谷歌新增标注了每个模型所采用的推理等级，同时补充了多款模型的测试结果，包括 OpenAI 的 GPT-6 Sol、GPT-6.1 Sol、Claude Sonnet 5、Claude Sonnet 5.5，以及谷歌自家的 Gemini 4 Argon。

目前榜单第一名是 Claude Sonnet 5.5，通过率 40%，完成率 80.9%。10 月初加入榜单的 Claude Opus 5.5 位列第二。

OpenAI 的 GPT-6.1 Sol 可能是此次最值得关注的新增模型，通过率 29.3%，完成率 82.8%，但调用成本仅 99.50 美元（IT之家注：现汇率约合 664.8 元人民币）；相比之下，排名第一的 Claude 调用成本高达 1,574.90 美元（现汇率约合 10,522 元人民币）。

而谷歌自家的 Gemini 4 Argon 首秀表现平平，排在第五位，明显落后于其他前沿模型，甚至不及 Claude Fable 5.1，通过率仅有 21.3%，完成率 81.8%，平均调用成本 267.70 美元（现汇率约合 1,789 元人民币）。

谷歌官宣 Gemini 4 Argon 之后不久，就有内部消息称该模型“难以处理部分编程任务”，不过谷歌依旧认可其能力。