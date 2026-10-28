OpenAI 宣布三项重大科学突破，科研界却不满其成果发布方式

IT之家 10 月 28 日消息，OpenAI 于当地时间周一宣布，公司在数学、计算机科学与物理学领域取得了引人瞩目的突破，同时称自身正在调整成果发布的沟通方式。不过，尽管看起来做出了路线修正，接受 The Verge 采访的科研人员对这家公司的行事方式却愈发感到厌烦。

IT之家注意到，过去几个月，OpenAI 和数学界之间一直摩擦不断。十月初，该公司一次性抛出数百篇预印本，让数学家群体疲于应对。这一次，OpenAI 表示会和担任“引导人”的领域专家合作，确定发布最新成果的合适方式。

三项成果分别针对数学、计算机科学、物理学领域中若干最重要的未解难题，一部分延续了 OpenAI 此前的研究方向，另一部分则开辟了新的研究路线。根据这些“引导人”给出的建议，三项成果采用了各不相同的发布方案：数学方向的成果直接放出 AI 生成的推导内容，“交由学界研究者自主组织力量去解读这项结论”；计算机科学方向的成果，OpenAI 会组建外部研究小组来负责解读；而物理学方向的成果暂不对外公开，OpenAI 称将交由外部专家团队决定后续的发布形式。

这项数学成果十分震撼，据称已经在全部维度上证明了挂谷猜想（Kakeya conjecture）。简单来说，这个问题研究的是：想要让一根针或者一支铅笔朝向各个方向旋转，最少需要多大的空间。今年早些时候，数学家王虹正是凭借三维版本猜想的证明等成果，斩获了菲尔兹奖这一重量级奖项。布朗大学数学教授布伦丹 · 哈塞特（Brendan Hassett）表示，OpenAI 给出的结论“看起来有充分依据”，但他同时强调自己还没有核验 Lean 形式化证明，也就是依靠计算机校验结论的这套形式体系。

物理学方向的成果围绕标准模型展开，标准模型是物理学当中最成熟、完备的理论框架。研究聚焦量子色动力学，该理论描述四大基本作用力之一的强核力，以及它和杨-米尔斯理论之间的关联；杨-米尔斯理论也是现代粒子物理学的基石，同时属于七大千禧年大奖难题之一，不过 OpenAI 的这项研究并没有解决悬而未决的“质量间隙”问题。

最后一项成果宣称证伪了指数时间假说。这是理论计算机科学领域被广泛认可的一个假设：部分问题无法找到远快于暴力枚举的求解方案。该假说和 P 对 NP 问题紧密相关，后者同样是千禧年大奖难题，也是该领域最知名的未解问题之一，核心是探讨那些答案很容易核验的问题，本身是否也能快速求解。

由于各项成果的公开程度不一，并且这类成果的验证门槛极高，科研人员很难完整评判这些结论。就算拿到全部资料，核验工作也需要大量时间。但接受采访的专家表示，这些成果值得认真对待，不少人评价它们“分量巨大”“属于重大突破”“意义深远”。

科研人员固然为这些科学进展感到振奋，但同时也对 OpenAI 的做法感到恼火。在过去数月接连接收大量 AI 产出的研究结论之后，这种疲惫感早已十分熟悉。很多研究者希望整个学界能够集中精力，投入到繁重的核验工作当中，同时质疑 OpenAI 为何还要增设门槛，亲自挑选专家来把控整个流程。

接受采访的大部分专家，对 OpenAI 征询外部研究者意见的做法表示认可，但他们提出：公开发表研究结论，就意味着应当把相关材料开放给所有人核验。高等研究院研究员康斯坦丁 · 科格勒（Constantin Kogler）说：“相比之前一次性放出几百篇，这次只公布三项成果，我认可这样的发布节奏。”但他不认同把查阅权限限定在 OpenAI 选定的专家范围内。他表示：“没有道理一开始只允许少数知名科学家查看内容。”

得克萨斯大学奥斯汀分校物理学教授安德烈亚斯 · 卡赫（Andreas Karch）称：“由他们亲自挑选专家团队，这件事非常糟糕。大型实验室本身已经拥有足够大的话语权，不该由它们来决定谁有资格参与、谁被排除在外。”卡赫一开始提议，可以通过遴选机制挑选研究者，不过他也承认，最终入选的人选大概率依旧是顶尖学者。之后他又提出疑问：为什么不能直接同步放出证明材料，再配套专家解读小组。“这样既能让所有人都有机会接触内容，同时也能体现他们希望让成果被理解、被重视的态度。”

就在 OpenAI 官宣前一天，数学与人工智能咨询专家组（AGMAI）刚刚发文，专门警示这种信息管控行为。专家组表示：“我们不建议 AI 企业采用这种模式。”他们认为，优先向特定人群开放内容并无必要，这种做法会借用被选中研究者的声望，还会带来访问权限不均、遴选存在偏向、进度无故推迟等一系列风险。专家组给出的方案是：AI 实验室应当把成果上传至学术预印平台，附上形式化证明、选题说明，同时提供资金和配套支持，帮助学界解读这些结论。

在这批新成果公布之后，AGMAI 敦促 OpenAI“立即公开发布这项物理学成果对应的自然语言文稿与 Lean 形式化证明”：

这些既是物理学的核心问题，也是重要的数学问题。量子杨-米尔斯理论的存在性属于千禧年大奖难题，而四维相互作用量子场论的构建，数十年来一直是数学物理领域的目标。 我们十分尊重 OpenAI 邀请来牵头这项工作的科学家。但正如我们此前声明所说，成果的解读应当在公开环境下推进，所有人拥有同等的访问权限。OpenAI 称推迟发布是为了完成 Lean 形式化证明。按照他们自己的说法，这项工作如今已经完成，从科学层面来说，没有理由继续延后发布。

哈塞特认为，把成果完全公开也有利于推动科学发展，帮助 AI 这类新工具得到更广泛的接纳。“世界各地多个研究团队一同钻研这些结论，能让有需要的研究者更快上手使用这些新工具。”

想要找到一种沟通方式，让 OpenAI 正在涉足的各个学科的研究者都满意，或许本身就不现实。OpenAI 表示正在尝试不同方案，也承认每种方式都存在取舍。斯坦福大学数学家贾里德 · 杜克 · 利希特曼（Jared Duker Lichtman）说：“我的感受是，无论选择哪一种方案，总会有人感到不满。我们只是要找到争议最小的方式。”

佐治亚理工学院数学教授何晓宇（Xiaoyu He）认为，问题远比发布形式更深层。“成果本身非常亮眼，但在我看来，他们只是在刻意表现自己负责、审慎的态度，却回避了核心矛盾：这些基础性难题被 AI 快速攻克，全程缺少人类研究者的贡献，而且产出的证明文本很难阅读、难以核验。”