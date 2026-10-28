豆包工作功能上新：支持将“录制电脑操作”保存为技能

IT之家 10 月 28 日消息，今天（28 日）上午，豆包通过公众号宣布，豆包工作操作电脑能力整体升级，屏幕点击精度、速度提升，更准、更快。

继此前支持跨应用操作、将浏览器操作录成技能后，此次更新则支持将录制电脑操作保存为技能。根据介绍，用户演示一遍还能边操作边讲，把做法教给豆包工作。豆包学会后存为技能，下次就能照着做；Mac 电脑锁屏后，任务也能继续。

结束录制后，豆包工作会把操作流程和讲解整理成个人技能。下次做同类任务时，选用这个技能，再告诉它这次要处理什么，就能够省去重复解释操作步骤。

此外，在“设置 → 工作任务模式设置”中，开启“允许豆包在锁屏时工作”后，需要操作电脑的任务，Mac 锁屏时也能继续执行。人已经离开电脑，也可以用手机向这台锁屏的 Mac 下达任务，并在手机上查看返回结果。回到电脑前，解锁后可以随时接管。

据IT之家了解，经过多次更新后，豆包工作现已陆续支持从 ChatGPT 等一键导入对话与记忆、画布、多 Agents 并行与 Mac 操作电脑等功能。

“豆包工作”是豆包面向生产力场景推出的全新 Agent 产品与品牌，能围绕用户目标自主拆解任务、调用工具、持续推进复杂工作流程。