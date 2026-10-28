跻身最赚钱游戏之列：微软 XBOX 确认《使命召唤》系列累计营收突破 400 亿美元

IT之家 10 月 28 日消息，问世至今近 23 年，《使命召唤》系列现已成长为游戏史上最赚钱的系列之一。

27 日凌晨，XBOX CEO 阿莎 · 夏尔马宣布，系列累计营收突破 400 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,672.42 亿元人民币）。她谈到了《使命召唤：现代战争 4》的成功：“《现代战争 4》是《使命召唤》系列 24 年历史中最受赞誉的作品之一，整个系列的累计营收也达到 400 亿美元。这是一个了不起的里程碑。祝贺动视团队，也感谢一路支持我们的玩家。”

凭借 400 亿美元的累计营收，《使命召唤》正式跻身游戏史上最赚钱的系列之列，排在《马力欧》和《宝可梦》等重量级 IP 之后。换算下来，系列平均每天能赚 4,762,472 美元（现汇率约合 3,181.8 万元人民币）。

目前，系列销量最高的作品仍是《使命召唤：黑色行动 3》，累计售出超过 4300 万份；2019 年的《使命召唤：现代战争》以超过 4100 万份紧随其后。不过，真正撑起系列人气的主要还是《黑色行动》，尤其是早期几部作品。

论首发表现，2022 年的《使命召唤：现代战争 II》则最为成功，发售仅 10 天便创收 10 亿美元（现汇率约合 66.81 亿元人民币），玩家累计游戏时长达到 2 亿小时。该作是《使命召唤》系列继 2017 年的《使命召唤：二战》之后首次重返 Steam 平台，甚至一度跻身 Steam 同时在线玩家数前十名。