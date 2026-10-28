腾讯 WorkBuddy 手机远程控制电脑功能上线，实时显示屏幕内容

IT之家 10 月 28 日消息，腾讯 WorkBuddy 今日宣布，由腾讯 Edge One 团队提供技术支持，WorkBuddy 正式上线「远程控制」。

在手机上打开 App，一键连上电脑，就能看到电脑桌面的实时画面，并直接动手接管。这一次，用户在手机上除了能看到任务过程和结果，还能实时看到并操作电脑桌面。

在远程控制模式下，用户可以像看直播一样，实时看到 Agent 在电脑屏幕上的每一步操作。

而且两端设备连接之后，电脑画面会以小窗形式悬浮在手机 App 首页或会话页顶部，下面的输入框照常使用，发现任务跑偏时依然可以及时纠正。

除了在手机上实时看到电脑屏幕画面，连接成功之后还可以更进一步，直接用小屏控制大屏，远程操作电脑。点「全屏」切换到横屏模式，手指点哪里，就等于点击电脑的同一位置。

全屏时，屏幕右侧会出现操作、键盘和鼠标三个按钮。

点击「操作」，“显示所有窗口”会在电脑屏幕上平铺显示目前正在运行的所有界面；“显示桌面”会回到电脑桌面；网络不好时可以通过“画质”切换清晰度；首次进入远程控制时会弹出操作指导，后续也可以随时在“操作教程”中查看教程指引。最下方还有结束远程控制的按键，点击后系统会再确认一次才断开连接，断开后可随时重新连接。

在「键盘」中，可以选择手机输入法，也可以使用电脑键盘，还有一组常用快捷键可以直接调用。

遇到太小的按钮点不准，可以打开虚拟鼠标精准定位，左右键和上下滑动功能与电脑一致。

用户需要将腾讯 WorkBuddy 手机端 App 更新至 v2.7.0 及以上版本，macOS 桌面端更新至 v5.9.3 及以上版本，首次使用时电脑上开启一次权限，之后随时随地都能从手机端发起远程控制。

IT之家附电脑端开启权限：

打开 WorkBuddy 桌面端，进入设置 → 设备连接；

开启「允许同账号设备远程连接」；

点击安装远程遥控组件，并授予系统「屏幕录制与系统录音」「辅助功能」两项权限；

打开「启用远程遥控」

只要电脑保持开机且 WorkBuddy 在线，在 WorkBuddy App 的首页或会话页右上角菜单中，选择「远程控制」，系统就会自动直连当前在用的电脑。

腾讯官方表示，一台电脑同一时间仅允许一部已认证的手机连接，连接之后画面与操作全程走加密通道，不记录任何用户输入内容，也不保存远程控制画面。且远程控制操作只消耗数据流量，不消耗 Token。