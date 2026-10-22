腾讯张军：已有超过 10 万名老师申领 WorkBuddy 教育公益版，覆盖全国 1467 个城市 4.5 万所学校

IT之家 10 月 22 日消息，腾讯 SSV（可持续社会价值事业部）在 10 月 19 日宣布，WorkBuddy 教育公益版正式上线，面向全国教师开放。开通账号后，全国老师每人每月可领 2000 积分，能连续领 12 个月。不挑地区，不限学段。

腾讯公司公关总监张军宣布，到今天，已经有超过 10 万名老师申领了 WorkBuddy 教育公益版，覆盖全国 1467 个城市 4.5 万所学校，积分正在陆续发放中。

据介绍，腾讯 SSV 与 WorkBuddy 团队制作了专门给老师用的 AI 教学助理，联合北京大学、北京师范大学等高校，把教学设计、课件设计、公开课打磨、分层教学、家校沟通、学生心理这些教育研究，拆成老师能直接调用的 100 多位教育专家（陆续上线中）。

IT之家获悉，该版本后续还会和腾讯文档、乐享知识库、ima 这些工具打通，把文档、资料库与协同编辑等能力接进教师日常工作流。个人老师可以通过“腾讯 SSV”微信公众号菜单栏进入申领入口，填写教师身份信息，审核通过后 3 个工作日内开通。积分每月 1 号自动补满，用完了还能继续用免费模型，教学不中断。

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