美监管机构批准亚马逊以 115 亿美元收购苹果卫星供应商 Globalstar

IT之家 10 月 28 日消息，据路透社报道，当地时间 27 日，美国联邦通信委员会批准亚马逊旗下卫星业务 Amazon Leo 以 115 亿美元（IT之家注：现汇率约合 768.32 亿元人民币）收购 Globalstar。

自 2025 年 4 月以来，Amazon Leo 发射了近 400 颗卫星，计划到 2029 年在近地轨道部署数千颗卫星。收购 Globalstar 后，亚马逊将获得约 24 颗卫星及移动卫星通信频谱。

根据披露，亚马逊承诺向 Leo 投入超过 100 亿美元（现汇率约合 668.1 亿元人民币），准备在 2026 年底前推出商业卫星通信服务。

委员会认为，双方的资产整合将有助于 Leo 进军终端直连卫星市场，并提供固定和移动通信服务。

联邦通信委员会主席布伦丹 · 卡尔说：“联邦通信委员会为 Amazon Leo 提供了支持，使其能够推出高速的新一代卫星宽带服务、促进市场竞争，并帮助美国各地社区保持通信畅通。”

亚马逊对收购获批表示欢迎，称公司距离向客户提供新的通信服务能力又近了一步。今年 7 月，亚马逊曾向联邦通信委员会申请部署最多 5105 颗卫星。

据IT之家了解，终端直连卫星技术可以让智能手机等设备直接连接卫星。Globalstar 为苹果 iPhone 和 Apple Watch 用户提供 SOS 紧急联络、“查找”等卫星安全功能。亚马逊此前透露，已与苹果签署协议，收购后将继续提供这些服务。

联邦通信委员会将于当地时间 29 日表决是否推进新一轮无线频谱拍卖，以推动终端直连卫星服务发展。

2024 年，苹果向 Globalstar 投资约 15 亿美元（现汇率约合 100.22 亿元人民币），用于扩展 iPhone 通信服务，并获得该公司 20% 的股权。据悉，苹果去年贡献了 Globalstar 约 63% 的营收，亚马逊计划收购苹果所持股份。

Globalstar 去年年底透露，在苹果支持下建设的新卫星网络将把卫星数量从约 24 颗增加至 54 颗，包括少量备用卫星。