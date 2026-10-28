在华销量大幅下滑，奔驰开启史上最大产品攻势以修复盈利

IT之家 10 月 28 日消息，梅赛德斯-奔驰集团今日公布，2026 年第三季度营收 307 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 2,283.64 亿元人民币），同比下降 4.4%；息税前利润（EBIT）为 17.7 亿欧元（现汇率约合 131.66 亿元人民币），同比增长 136%，净利润为 15.2 亿欧元（现汇率约合 113.07 亿元人民币），同比增长 27.7%。调整后息税前利润同比下降 15% 至 17.8 亿欧元（现汇率约合 132.41 亿元人民币）。

据彭博社报道，梅赛德斯-奔驰集团股份公司正在推进多年来规模最大的产品迭代与成本改革。尽管中国市场已经从增长引擎转变为拖累业绩的主要因素之一，奔驰仍押注这一轮调整能够修复盈利水平。

梅赛德斯-奔驰首席执行官奥拉 · 凯勒纽斯（Ola Källenius）表示，欧洲和美国市场销量持续增长、电动车销量创下新高，都证明新款车型正在获得市场认可。但他同时坦言，市场环境“挑战进一步加剧”，中国市场的压力尤为突出。

奔驰寄希望于持续推出新品、降低成本来重建盈利能力，但公告中并未给出利润率回升的时间表。

本次业绩披露前，奔驰已于周二发布盈利预警，也就是正式财报发布前一天。奔驰将盈利下调归因于中国市场下滑幅度超出预期，以及第四季度成本走高，其中包含原材料涨价带来的压力。

如今，中国市场已经成为凯勒纽斯盈利修复计划里最大的阻碍。奔驰第三季度在华汽车销量同比下滑 31%，跌势延续。背后原因包括豪华车需求走弱、激烈的价格战，以及本土车企实力持续变强。

这种压力是整个德国汽车行业共同面对的。宝马、大众同样发出预警，表示中国市场行情恶化正在侵蚀利润。

沃尔沃汽车首席执行官哈坎 · 萨缪尔森（Håkan Samuelsson）上周直言，面向西方车企的中国汽车市场红利不会回来了。

对奔驰而言，这场变局直接冲击凯勒纽斯多年坚持的核心战略：减少走量车型，聚焦高溢价、高利润率产品。S 级、迈巴赫、G 级和 AMG 系列是这套策略的支柱，但中国豪华车市场转冷，让这套盈利逻辑越来越难落地。

奔驰从两条战线着手应对。第一是降本：公司目标到 2027 年，单车生产成本相比 2024 年降低约 10%，固定成本降幅超 10%，原材料成本节约约 8%。中国区域的降本目标更为严苛：到 2027 年，本土原材料成本下降超 10%，可变生产成本下降 20%，固定成本下降 20%。

凯勒纽斯同时收缩此前为高销量规划的生产布局。奔驰表示，未来几年全球乘用车产能将从 2024 年约 250 万辆的规模逐步下调；在德国本土，公司采用自愿离职方案精简人员，避免强制裁员。

复苏计划的另一支柱，是奔驰史上力度最大的产品攻势。到 2027 年底，奔驰计划推出超过 40 款全新或改款车型，覆盖入门、主力和高端各个层级。纯电 CLA、纯电 GLC 已经陆续上市；C 级、S 级、GLE、GLS 的换代车型也将用来拉动需求。

在中国市场，这一轮新品攻势意义特殊。奔驰已经加快本土化研发和本土采购，包括和中国科技企业合作，同时力争在国内实现大幅降本。面向中国市场的专属新车包含纯电 GLC 等车型的长轴距版本。