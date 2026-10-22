奔驰 CEO 康林松确认：“小 G”上市比你想的还要早

IT之家 10 月 22 日消息，奔驰 CEO 康林松近日接受彭博社采访时确认，“小 G”上市时间将“比你想象的更早”，距离正式上市已不到 24 个月。

奔驰早在 2023 年就宣布开发“小 G”，并于 2025 年发布首张官方预告图。此次，康林松进一步透露：“大家好像都很喜欢 G 级，毕竟它是一款经典。当初我们宣布要推出尺寸更小的 G 级时，我的手机简直被消息刷爆了。我可以告诉大家，新车肯定会推出，而且比你们想象的更早。”

奔驰此前曾在预告中将新车称为“g-Class”，特意将字母 g 改成小写，但最终名称仍未确定。新车有望在 2027 年亮相，确定最迟 2028 年底前就能上市。

“小 G”将归入奔驰的紧凑型车阵容，尺寸接近 GLA、GLB 和 CLA。不过，为了保证越野能力，奔驰不会直接采用现有的模块化架构平台，而是为新车专门开发一套梯形车架底盘。

据IT之家了解，奔驰最初计划只推出纯电版“小 G”。美国经销商的压力、市场对尺寸更大的纯电 G 580 兴趣不足，以及充电市场环境的变化，促使奔驰调整策略，决定增加混动版本。

动力方面，纯电版预计采用双电机四驱系统，配备 85kWh 三元锂电池；混动版则有望沿用 CLA 的 1.5L 电气化发动机，同样标配四驱，延续 G 级的越野传统。

从测试车谍照来看，“小 G”将保留大量经典 G 级设计，拥有方盒子造型、平直的车身线条、高挑的车舱、圆形 LED 大灯和位置较低的尾灯。车内预计会配备奔驰最新的车载技术，驾驶坐姿更高，实用性也优于普通 SUV。