世界气象组织：地球大气温室气体浓度再创新高，长期升温趋势仍持续发展

IT之家 10 月 28 日消息，据新闻联播今日报道，世界气象组织 27 日发布的最新《温室气体公报》显示，2025 年地球大气中二氧化碳和其他主要温室气体的浓度升至历史新高，说明全球长期升温的趋势仍在持续发展。

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公报说，2025 年全球平均地表二氧化碳浓度为 426.8ppm（1ppm 为百万分之一），是 1750 年工业化前水平的 153%；位列全球第二大和第三大温室气体的甲烷和氧化亚氮，其浓度则分别上升到工业化前水平的 267% 和 126%。

公报指出，大气中二氧化碳浓度增长的速率也在增加，20 世纪 60 年代平均每年增加 0.8ppm，在 2011 年至 2020 年间平均每年增加 2.4ppm。2024 年至 2025 年，大气中二氧化碳浓度上升了 2.8ppm，略低于 2023 年至 2024 年的异常激增幅度。

IT之家注：在 2023 年至 2024 年有强厄尔尼诺事件，减弱了自然界吸收二氧化碳的能力。随着人类持续燃烧化石燃料和当前强厄尔尼诺事件的发展，预计 2026 年大气中温室气体浓度还会显著上升。

作为参考，厄尔尼诺是地球最强大的气候模式之一，通常每 2 至 7 年发生一次，持续约 9 至 12 个月。其特征是赤道太平洋中东部海表温度异常变暖，将重塑全球天气格局。厄尔尼诺分两大类：东部型、中部型，区别核心是暖水中心位置不同。

世界气象组织发布《全球季节性气候最新通报》称，预计今年 10 月至 12 月期间，热带太平洋中东部海面温度将升至创纪录水平，这反映出厄尔尼诺事件正在增强，预计将在 12 月达到峰值。

世界气象组织副秘书长科 · 巴雷特说，大气中温室气体浓度又一年再创新高，温室气体截留在大气中的热量前所未有，这增加了极端天气事件出现的可能性，并给我们的经济和社会带来相关风险。二氧化碳在大气中的寿命很长，在未来数十年甚至数百年都将对全球气候产生影响。

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