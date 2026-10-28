曝奥迪南北“分家”后 AITC 召开首次员工大会：开发四款全新 AUDI 车型，明确研发方向

IT之家 10 月 28 日消息，据《21 汽车 · 一见 Auto》今日报道，在南北奥迪官宣“分家”的第二天，10 月 27 日下午，奥迪创新技术中心（AITC）召开了成立后的首次员工大会。

会上，AITC 总经理冯思远（Matthias Pfister）、副总经理单云伟介绍了 AITC 的使命、组织结构，明确了下一代车型研发方向。

一位知情人士透露，在他看来，AITC 成立的意义是重塑上汽奥迪的研发体系，“项目从开发第一天开始就要符合中国逻辑，把 AI 和智能化融入车辆架构，并将奥迪的工程标准贯穿开发过程。”

按照奥迪此前公布的规划，AITC 当下的重点工作是基于 ADP 2.0 开发四款全新 AUDI 车型，首款产品计划于 2028 年问世。知情人士透露，二代平台的首款车型为大六座 SUV。

报道提到，AITC 下设六个部门，AITC 的组织设置对应了从整车项目到专业系统的开发过程：

技术项目管理部门包含各车型的整车首席工程师团队，负责整车技术开发与项目进度；

整车部门负责从概念到量产的全生命周期，包含车身、底盘、驱动、性能、安全和内外饰等专业工作；

辅助驾驶部门、智能座舱部门分别负责相应系统的开发与体验，与整车、项目管理团队进行协作。

从目前的任务安排看，AITC 将直接参与下一代产品的定义、开发和验证。

据IT之家 10 月 26 日报道，奥迪中国宣布分别与合作伙伴签署了战略协议，旨在强化奥迪四环品牌与 AUDI（奥迪字母标）品牌之间的差异化定位及各自的战略侧重，并进一步明确“双品牌、双合作伙伴”渠道架构。这一战略里程碑，体现了奥迪、中国一汽与上汽集团持续深耕中国市场的长期坚定承诺。