曝奥迪南北“分家”后 AITC 召开首次员工大会：开发四款全新 AUDI 车型，明确研发方向

IT之家 10 月 28 日消息，据《21 汽车 · 一见 Auto》今日报道，在南北奥迪官宣“分家”的第二天，10 月 27 日下午，奥迪创新技术中心（AITC）召开了成立后的首次员工大会。
会上，AITC 总经理冯思远（Matthias Pfister）、副总经理单云伟介绍了 AITC 的使命、组织结构，明确了下一代车型研发方向。
一位知情人士透露，在他看来，AITC 成立的意义是重塑上汽奥迪的研发体系，“项目从开发第一天开始就要符合中国逻辑，把 AI 和智能化融入车辆架构，并将奥迪的工程标准贯穿开发过程。”
按照奥迪此前公布的规划，AITC 当下的重点工作是基于 ADP 2.0 开发四款全新 AUDI 车型，首款产品计划于 2028 年问世。知情人士透露，二代平台的首款车型为大六座 SUV。
报道提到，AITC 下设六个部门，AITC 的组织设置对应了从整车项目到专业系统的开发过程：
技术项目管理部门包含各车型的整车首席工程师团队，负责整车技术开发与项目进度；
整车部门负责从概念到量产的全生命周期，包含车身、底盘、驱动、性能、安全和内外饰等专业工作；
辅助驾驶部门、智能座舱部门分别负责相应系统的开发与体验，与整车、项目管理团队进行协作。
从目前的任务安排看，AITC 将直接参与下一代产品的定义、开发和验证。
据IT之家 10 月 26 日报道，奥迪中国宣布分别与合作伙伴签署了战略协议，旨在强化奥迪四环品牌与 AUDI（奥迪字母标）品牌之间的差异化定位及各自的战略侧重，并进一步明确“双品牌、双合作伙伴”渠道架构。这一战略里程碑，体现了奥迪、中国一汽与上汽集团持续深耕中国市场的长期坚定承诺。
中国一汽将全面强化奥迪四环品牌在智能豪华新能源车型和燃油车型双领域的市场优势，以全面智能化的豪华产品矩阵，持续发挥这一深耕中国市场、以设计与科技驱动的豪华品牌的市场优势；
上汽奥迪将聚焦 AUDI 品牌、专注新能源市场，推出符合中国消费者需求的下一代智能网联汽车。