宇树科技上市后首份财报公布：2026 年前三季度归母净利润 3.87 亿元，同比增长 270.54%

IT之家 10 月 28 日消息，宇树科技今日发布 2026 年前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

本次前三季度营收与归母净利润整体好于市场主流机构预期，其中归母净利润大幅超华创证券全年预测节奏，营收端略低于华创证券全年预测进度。

公司主营业务

宇树科技是国际领先的高性能通用机器人公司，专注于高性能通用人形机器人、四足机器人、机器人组件及具身智能模型的研发、生产和销售，产品涵盖人形机器人、四足机器人及关节模组、灵巧手等核心组件，于 2026 年 8 月 19 日在科创板上市，被称为「人形机器人第一股」。

2026 年前三季度财报亮点

收入端保持高速增长 ：前三季度实现营业收入 18.17 亿元，同比增长 55.71%，主要系公司持续推进产品创新与业务拓展，不断丰富产品矩阵，更好满足客户需求。

归母净利润大幅改善 ：前三季度归母净利润 3.87 亿元，同比大增 270.54%，主要系收入增长带动毛利额增长，以及上年同期一次性确认较大金额股份支付费用所致。

扣非净利润承压 ：扣非归母净利润 3.49 亿元，同比下降 18.78%，主要系研发投入大幅增加所致。

研发投入大幅加码 ：前三季度研发投入 2.63 亿元，占营业收入比例达 14.47%，持续加大具身智能领域模型研发与算力投入。

毛利率有所回落 ：前三季度毛利率 53.99%，较上年同期下降约 5.76%，反映业务规模扩张过程中成本端压力有所上升。

经营现金流同比下降 ：经营活动现金流量净额 1.94 亿元，同比下降 54.69%，主要系购买商品、支付职工薪酬及销售、研发费用等金额增长所致。

IPO 募资显著增厚资产：报告期末总资产 101.56 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 89.1 亿元，主要系本报告期内完成首次公开发行并上市，募集资金到账所致。

2026 年第三季度单季亮点

Q3 单季实现营业收入 6.65 亿元，同比增长 69.93%，但低于摩根士丹利此前约 85% 的营收增速预期。

Q3 单季归母净利润 1.13 亿元，同比下降 17.37%；扣非归母净利润 1.05 亿元，同比下降 17.42%，主要受研发投入大幅攀升拖累。

Q3 单季基本每股收益 0.3 元，同比下降 20.32%。

投资价值与风险提示

公司作为「人形机器人第一股」，受益于具身智能行业高景气度，收入端延续高增态势，且 IPO 后资本实力显著增强。但需关注：扣非净利润已出现同比下滑，研发投入持续高增对盈利形成侵蚀；Q3 单季利润端同比走弱；经营现金流同比明显下降。当前公司动态估值较高，投资者需权衡行业成长空间与短期盈利波动之间的平衡。