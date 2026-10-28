浪潮信息 2026 年前三季度归母净利润 39.32 亿元，同比增长 165.32%

IT之家 10 月 28 日消息，浪潮信息今日发布 2026 年前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

浪潮信息前三季度归母净利润 39.32 亿元，落在公司此前业绩预告区间（38 亿元～41 亿元）偏上沿，符合市场及机构预期。

公司主营业务

浪潮信息（000977.SZ）是全球领先的 IT 基础设施产品、方案和服务提供商，主营业务覆盖服务器、存储、AI 算力基础设施及云计算解决方案，深度受益于人工智能产业快速发展带来的服务器市场需求持续旺盛。公司正从传统服务器硬件供应商向「系统级 AI 基础设施与智算整体方案提供商」转型升级。

财报亮点汇总

前三季度（1-9 月） ：实现营业收入 1293.29 亿元，同比增长 7.18%；归母净利润 39.32 亿元，同比大增 165.32%；扣非归母净利润 34.41 亿元，同比增长 157.9%。盈利增速显著高于收入增速，反映产品附加值与规模效应持续释放。

第三季度单季（7-9 月） ：实现营业收入 449.5 亿元，同比增长 11.05%；归母净利润 9.8 亿元，同比增长 43.46%；扣非归母净利润 10.22 亿元，同比增长 54.28%。单季盈利保持高增态势。

盈利能力大幅提升 ：前三季度加权平均净资产收益率达 16.64%，同比提升 9.4% 个百分点；基本每股收益 2.68 元，同比增长 165.99%。

毛利率改善：前三季度毛利率约 8.61%，较上年同期的 4.91% 显著提升，主要得益于 AI 服务器等高附加值产品占比提升及供应链成本优化。

运营与财务关注点

经营活动现金流净额为 64.01 亿元，虽同比改善 49.1%，但仍为净流出状态，主要系备货增加、预付账款及应收账款占用资金所致，需持续关注回款节奏。

资产负债率升至 85.37%，较上年度末的 73.64% 明显上升，主要因业务规模扩大、短期借款及合同负债大幅增加，反映公司为应对 AI 算力需求扩张而加大融资力度。

存货较期初增加 155.23%，预付款项较期初增加 343.76%，合同负债较期初增加 295.20%，均指向下游 AI 服务器需求旺盛、公司积极备货并预收客户货款。

未来展望与估值

公司在业绩预告中表示，高增长主要得益于人工智能产业快速发展带动的服务器市场需求持续旺盛，通过完善产品线布局、强化技术创新与客户满意度提升，有效提高了产品附加值与供应保障能力。国海证券等机构基于上半年超预期表现，已上调全年盈利预测，看好下半年超节点规模化交付等催化剂。截至 2026 年 10 月 28 日，公司总市值约 822.79 亿元，对应 PS（TTM）约 0.49 倍，在 AI 算力高景气背景下，业绩兑现度与估值修复空间值得持续关注。