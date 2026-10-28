曝《艾尔登法环》电影预算近 2 亿美元：剧本至少 180 页，片长或接近 3 小时

IT之家 10 月 28 日消息，据 Deadline 今日报道，由亚历克斯 · 嘉兰（Alex Garland）编剧并执导的《艾尔登法环》真人电影，剧本篇幅至少达到 180 页，且包含大量视觉内容，意味着影片时长可能接近 3 小时（片方尚未公布正式片长）。

Deadline 报道称，影片剧情目前仍处于严格保密状态，以避免剧情细节提前泄露。基特 · 康纳（Kit Connor）将担任影片主角，故事预计围绕其角色展开，其中包括与怪物、巨龙等强大敌人的战斗。

Deadline 此前报道称，影片制作预算预计在 1.75 亿至 2 亿美元（IT之家注：现汇率约合 11.69 亿至 13.36 亿元人民币）之间，且更接近 2 亿美元。如果这一数字属实，该片将成为 A24 成立以来制作成本最高的电影。

《艾尔登法环》真人电影由 A24 与万代南梦宫娱乐合作推出，改编自 FromSoftware 开发的同名动作角色扮演游戏。

根据万代南梦宫今年 4 月公布的信息，影片由亚历克斯 · 嘉兰负责编剧和执导，将以 IMAX 制式拍摄，计划于 2028 年 3 月 3 日在影院上映。

影片已于今年完成拍摄，目前进入后期制作阶段。除基特 · 康纳外，演员阵容还包括本 · 卫肖、凯莉 · 斯派妮、汤姆 · 伯克、哈瓦娜 · 罗斯 · 刘、索诺亚 · 水野、乔纳森 · 普雷斯、鲁比 · 克鲁兹和尼克 · 奥弗曼等。

Deadline 还报道称，该片正准备面向国际电影市场进行推介，亚马逊米高梅影业据称已提前取得该片在多个国际市场的首轮付费流媒体播放权。至于电影最终片长、具体剧情及后续发行安排，目前仍有待官方进一步公布。

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